Στην Εντατική για δεύτερη ημέρα ο Τζόνσον - Ανησυχία για το «κενό εξουσίας» στη Βρετανία

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εξακολουθεί να βρίσκεται ο Μπόρις Τζόνσον, μολυσμένος από τον κορωνοϊό, με την αγωνία να είναι μεγάλη τόσο για την υγεία του όσο και για το πώς θα κυβερνηθεί η Βρετανία, καθώς ο αντικαταστάτης του δεν μπορεί να λάβει σημαντικές αποφάσεις χωρίς τη συγκατάθεση του κοινοβουλίου.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας παραμένει στην εντατική από το βράδυ της Δευτέρας. Το τελευταίο ανακοινωθέν σχετικά με την υγεία του ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει πνευμονία, ενώ η κατάστασή του κρίνεται «σταθερή».

Οι Times του Λονδίνου μετέδωσαν την πληροφορία ότι ο υψηλός πυρετός του Βρετανού πρωθυπουργού έχει αρχίσει να υποχωρεί.

Όπως είναι φυσικό, εν μέσω της πανδημίας είναι τεράστια η ανησυχία για οποιοδήποτε κενό εξουσίας. Ενδεικτική η ερώτηση δημοσιογράφου του BBC για το ποιος έχει πλέον υπό την ευθύνη του τους πυρηνικούς κωδικούς του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο ο Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Η βρετανική κυβέρνηση αρνήθηκε να απαντήσει, με τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου να λέει: «Δεν μπορώ να μιλήσω για θέματα εθνικής ασφάλειας».

Την ανησυχία επιτείνουν εκτιμήσεις ειδικών ότι ο Τζόνσον μπορεί να χρειαστεί έως και ένα μήνα για να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του όταν εξέλθει από την εντατική, επικαλούμενοι αντίστοιχες εμπειρίες ανθρώπων που πέρασαν μέσα από τη «φωτιά» του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τον Guardian ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντόμινικ Ράαμπ, που αναπληρώνει τον Τζόνσον δεν έχει εξουσία να λάβει σημαντικές αποφάσεις χωρίς την συγκατάθεση του βρετανικού κοινοβουλίου καθώς πλησιάζει η στιγμή - την επόμενη εβδομάδα - που θα πρέπει να επανεξεταστεί το αυστηρό πλαίσιο μέτρων που είναι σε ισχύ για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το BBC, η βασίλισσα Ελισάβετ έστειλε μήνυμα στην οικογένεια του Μπόρις Τζόνσον, αλλά και στην εγκυμονούσα σύντροφό του, Κάρι Σίμοντς. Στο σημείωμα, η βασίλισσα φέρεται να αναφέρει πως οι σκέψεις της είναι και στους δύο και εύχεται ταχεία ανάρρωση στον πρωθυπουργό.

Και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, με ανάρτηση στο Twitter, εξέφρασε την ευχή του να αναρρώσει γρήγορα, όπως και ο πατέρας του, πρίγκιπας Κάρολος.

Our thoughts are with the Prime Minister and his family, who like so many in the UK and around the world are affected by coronavirus. We wish him a speedy recovery at this difficult time. W