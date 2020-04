«Ηρωική πόλη»: Έτσι γιόρτασαν στην Ουχάν το τέλος της καραντίνας (Βίντεο)

Με εντυπωσιακές φωταγωγήσεις και με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους γιόρτασε η Ουχάν το τέλος της καραντίνας που είχε επιβληθει πριν από σχεδόν 2,5 μήνες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, οι αρχές ήραν τους περιορισμούς βάσει των οποίων απαγορευόταν να φύγει κανείς από την Ουχάν, μια ένδειξη ότι η χώρα κατευθύνεται προς το τέλος της υγειονομικής κρίσης.

Οι ουρανοξύστες και οι γέφυρες της πόλης φωταγωγήθηκαν για να σηματοδοτήσουν την έναρξη της επιστροφής στην κανονικότητα. Αστυνομικοί απομάκρυναν και τα τελευταία οδοφράγματα και οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τις στιγμές. Ειδικό σόου με λέιζερ και 3D Projection Mapping και στις δύο πλευρές του ποταμού Yangtze φώτισε τους ουρανοξύστες με κινούμενες εικόνες ιατρών που βοηθούν ασθενείς, μαζί με την εμφάνιση των λέξεων «ηρωική πόλη».

China has ended its #coronavirus lockdown in Wuhan with a light show - 11 weeks after it became the epicentre of what has since developed into a global crisis.



