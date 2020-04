Νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ φτιάχνει η Βρετανία για τους ασθενείς με κορωνοϊό (Βίντεο)

Ένα δεύτερο νοσοκομείο στο Μπέρμιγχαμ δημιουργεί η Μεγάλη Βρετανία και μάλιστα σε πολύ μικρό χρόνο, στην προσπάθεια αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Το νοσοκομείο αναμένεται ότι θα ανοίξει την Παρασκευή τις πόρτες του και υπολογίζεται για αρχή ότι έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει 500 ασθενείς, με προοπτική να φτάσει ως τους 2.000.

Η εξάπλωση του ιού στη Βρετανία είναι μεγάλη, καθώς μέχρι την Τετάρτη, οι νεκροί ξεπέρασαν τους 7.000 και τα κρούσματα τα 60.000, τη στιγμή που ο Μπόρις Τζόνσον νοσηλεύεται «χτυπημένος» από τον Covid-19.

CORONAVIRUS



