Μισέλ για συμφωνία στο Eurogroup: Προετοιμάζουμε το έδαφος για μια ισχυρή ανάκαμψη

Για ευρωπαϊκό δίχτυ ασφαλείας μισού τρισ. ευρώ έκανε λόγο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μετά την επίτευξη συμφωνίας στο Eurogroup αναφορικά με την απάντηση της ευρωζώνης στην οικονομική κρίση που προκαλεί ο κορωνοϊός.

«Το Eurogroup συμφώνησε σε συμπαγή δέσμη μέσων ως απάντηση στην κρίση που έχει προκαλέσει η Covid-19 σε πνεύμα αλληλεγγύης. Ευρωπαϊκό δίχτυ ασφαλείας μισού τρισ. ευρώ για τη στήριξη εργαζομένων, Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων. Τώρα προετοιμάζουμε το έδαφος για μια ισχυρή ανάκαμψη, προκειμένου να ανακοινήσουμε τις οικονομίες μας», έγραψε στο Twitter.

#Eurogroup agreed on a solid package of instruments to respond to #COVID19 crisis in a spirit of solidarity.



European safety net of half a trillion € to support workers, SME’s and businesses.



Now preparing the ground for a strong recovery in order to relaunch our economies.