Μπόρις Τζόνσον: Η ευχάριστη είδηση και η αμφιβολία για το πότε θα επανέλθει στα καθήκοντά του

Στο νοσοκομείο για 6η ημέρα βρίσκεται ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχει προσβληθεί από τον κορωνοϊό και μάλιστα χρειάστηκε να μπει στην εντατική για να του χορηγηθεί θεραπεία με οξυγόνο. Ο Βρετανός πρωθυπουργός βγήκε το βράδυ της Πέμπτης από τη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου είχε εισαχθεί τη Δευτέρα το βράδυ και συνεχίζει να αναρρώνει, παραμένοντας ωστόσο υπό στενή παρακολούθηση στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

Ο 55χρονος Τζόνσον εισήχθη την Κυριακή το βράδυ στο νοσοκομείο St Thomas του Λονδίνου μετά από επίμονο πυρετό και βήχα και μεταφέρθηκε την Δευτέρα στην εντατική, όπου έμεινε για τρεις νύχτες. «Ο πρωθυπουργός μεταφέρθηκε απόψε από την εντατική πίσω στο δωμάτιο, όπου βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση κατά την πρώτη φάση ανάρρωσής του», τόνισε ο εκπρόσωπος με ανακοίνωσή του και συνέχισε: «Είναι σε εξαιρετικά καλή διάθεση».

Ο Τζόνσον ήταν ο πρώτος παγκόσμιος ηγέτης που νοσηλεύεται έχοντας μολυνθεί με τον νέο κορωνοϊό, κάτι που τον ανάγκασε να παραδώσει τα ηνία της πέμπτης μεγαλύτερης οικονομίας στον υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ, καθώς η πανδημία στην Βρετανία φτάνει στην θανατηφόρα της κορύφωση.

«Σπουδαία νέα» έγραψε στο twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Great News: Prime Minister Boris Johnson has just been moved out of Intensive Care. Get well Boris!!!