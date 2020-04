Κορωνοϊός: Ο κόσμος υποκλίνεται στον Αντρέα Μποτσέλι - Η συναυλία με Lady Gaga και Σελίν Ντιόν

Ο Αντρέα Μποτσέλι ένωσε τις δυνάμεις του με τους Σελίν Ντιόν, Lady Gaga και Τζον Λέτζεντ σε ένα τραγούδι για τους γιατρούς και τους νοσοκόμους του κόσμου που μάχονται ενάντια στον κορωνοϊό. Την ώρα που η ανθρωπότητα μετρά ήδη 160.000 θανάτους από τον κορωνοϊό οι πρωτοβουλίες για ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού δεν λείπουν. Το βράδυ της Ανάστασης για τους Ορθόδοξους, συνοδεύτηκε από την πρώτη παγκόσμια διαδικτυακή συναυλία όλων των εποχών, που μεταδόθηκε στα social media και τις οθόνες εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Η συναυλία για το Ταμείο υπέρ των επαγγελματιών υγείας

Μια συναυλία με 19 καλλιτέχνες και συγκροτήματα, από τους πιο δημοφιλείς στο χώρο του τραγουδιού, με στόχο να ενισχυθεί το φρόνημα όλων των ανθρώπων σε μια δύσκολη περίοδο, εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά και προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Η Lady Gaga συνεργάζεται εδώ και κάποιες εβδομάδες με τον οργανισμό Global Citizen, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για τις ανάγκες γιατρών και νοσηλευτών ανά τον κόσμο, που αυτές τις μέρες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Τα χρήματα αυτά προορίζονται για το Ταμείο Αλληλεγγύης που έχει ιδρύσει ο ΠΟΥ με αφορμή την πανδημία προκειμένου να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων ετών παγκοσμίως. Οι καλλιτέχνες που ένωσαν τις δυνάμεις τους δεκάδες και όλοι τους με ένα τραγούδι -μήνυμα προς όλους εκείνους που παλεύουν εδώ και μήνες με την πανδημία του κορωνοϊού. Ανάμεσά τους ξεχωρίσαμε ορισμένες από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ συγκινεί με την ιστορία της νοσοκόμας μητέρας του

Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ κάθισε μπροστά στο πιάνο και τραγούδησε για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, που δίνουν την μάχη της πανδημίας. Όπως είπε μάλιστα, η μητέρα του ήταν νοσοκόμα και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κάτι που τον κάνει να νιώθει πιο κοντά με τους επαγγελματίες υγείας. Το «σκαθάρι» επέλεξε να τραγουδήσει το «Lady Madonna», ενώ στις οθόνες των κινητών εμφανίζονταν φωτογραφίες επαγγελματιών υγείας εν ώρα εργασίας.

Οι Rolling Stones τραγουδούν στην συναυλία για τον κορωνοϊό

Και μια και μιλάμε για θρυλικά συγκροτήματα, σε κάποιο σημείο της δίωρης συναυλίας από απόσταση, η οθόνη χώρισε στα τέσσερα και μετά τον Μικ Τζάγκερ εμφανίστηκαν ένα, ένα όλα τα εν ενεργεία μέλη των Rolling Stones ερμηνεύοντας το τραγούδι «You Can’t Always Get Waht You Want».

Ο Στίβι Γουόντερ με το «Lean On Me»

Από τις ερμηνείες των καλλιτεχνών στην ιδιότυπη αυτή παγκόσμια συναυλία για τον κορωνοϊό, ξεχωρίζει σίγουρα εκείνη του Στίβι Γουόντερ. Ο καλλιτέχνης επέλεξε το τραγούδι «Lean On Me», που σημαίνει «στηρίξου πάνω μου», κάτι που χρειαζόμαστε όλοι σε τέτοιες περιόδους, όπως είπε.

Ο Αντρέα Μποτσέλι έκλεψε ξανά την παράσταση

Σίγουρα όμως η εμφάνιση που προκάλεσε ρίγη συγκίνησης και αυτό αποδεικνύεται πολύ εύκολα από τα views του βίντεο στο YouTube, ήταν η σύμπραξη της Lady Gaga, με τους Αντρέα Μποτσέλι, Σελίν Ντιόν και Τζον Λέτζεντ για το τραγούδι «The Prayer». Το κομμάτι που γράφτηκε το 1998 στα αγγλικά και τα ιταλικά και ερμηνεύτηκε στο παρελθόν από του Μποτσέλι και Ντιόν ήταν ουσιαστικά το επισφράγισμα της συναυλίας που με στόχο την τόνωση του ηθικού των εργαζομένων υγείας σε όλο τον κόσμο. Ο Αντρέα Μποτσέλι κατάφερε για μια ακόμη φορά σε διάστημα λίγων ημερών να συγκινήσει εκατομμύρια θεατές από όλο τον κόσμο. Η πρώτη ήταν την περασμένη εβδομάδα για το Πάσχα των Καθολικών, όταν και τραγούδησε από το άδειο Ντουόμο.

Τι είναι ο οργανισμός Global Citizen

Ο οργανισμός Global Citizen δραστηριοποιείται προκειμένου να βοηθήσει στην εξάλειψη της φτώχειας. Το Ταμείο αυτό για την συγκέντρωση χρημάτων υπέρ των επαγγελματιών υγείας, που ανακοινώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες από τον ΠΟΥ είναι ένα μέσο ώστε ο Οργανισμός να συνεχίσει την έρευνα για την κατανόηση του τρόπου διασποράς του κορωνοϊού, αλλά και να διασφαλίσει πως οι ασθενείς λαμβάνουν την φροντίδα που χρειάζονται, όπως και οι εργαζόμενοι να διαθέτουν υλικό και πληροφορίες. Επιπλέον συμβάλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάπτυξη εμβολίων, τεστ και θεραπειών για την ασθένεια. Τα χρήματα για το ταμείο, μόνο από την πρωτοβουλία της Lady Gaga και του Global Citizen ανέρχονταν πριν ακόμη ξεκινήσει η συναυλία σε 35 εκατομμύρια δολάρια.