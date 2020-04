Νέα τουρκική πρόκληση: Προς την κυπριακή ΑΟΖ πλέει το Γιαβούζ - Συνοδεία φρεγάτας

Κλιμακώνει την ένταση η Τουρκία, η οποία επιμένοντας στην τακτική των προκλήσεων, στέλνει εσπευσμένα στην κυπριακή ΑΟΖ βρίσκεται το τουρκικό πλοίο-γεωτρύπανο Γιαβούζ, συνοδεία φρεγάτας του τουρκικού ναυτικού.

Στρατιωτική πηγή ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι το Γιαβούζ απέπλευσε γύρω στις 23.30 το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα από το λιμάνι Τάσουτζου και αναμένεται να φτάσει στον στόχο σήμερα το απόγευμα.

Πέραν της τουρκικής φρεγάτας, το τουρκικό γεωτρύοπανο Γιαβούζ δεν ακολουθούν άλλα συνοδευτικά πλοία, τα οποία λόγω ταχύτερης πλεύσης ενδέχεται να αποπλεύσουν αργότερα.

#Turkish research drilling ships activity inside the #Cyprus EEZ. Yavuz on the way since yesterday afternoon to West area of Cyprus EEZ in the same area Oruc Reis in survey mission since April 6. Barbaros continious last 4 months survey in the same area East of Cyprus inside EEZ. pic.twitter.com/evXdVRr6Qc