ΗΠΑ: Ο Τραμπ αναστέλλει τη μετανάστευση λόγω... κορωνοϊού - 1.433 νέοι θάνατοι σε ένα 24ωρο

Παραμένουν στο επίκεντρο της πανδημίας του νέου κορωνοϊού οι ΗΠΑ, όπου το σύνολο των θυμάτων έχει ξεπεράσει τις 42.000 και τα κρούσματα ανέρχονται σε περισσότερα από 784.000. Ωστόσο, αρχίζουν να φαίνονται κάποια δειλά σημάδια αισιοδοξίας, ιδίως στη Νέα Υόρκη. Την ίδια ώρα, λόγω της πανδημίας ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αναστέλλει μέχρι νεωτέρας τη μετανάστευση προς της χώρα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί σε πραγματικό χρόνο το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, στις ΗΠΑ καταγράφηκαν χθες Δευτέρα 1.433 νέοι θάνατοι ασθενών εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού μέσα σε 24 ώρες, απολογισμός αισθητά χαμηλότερος από αυτόν της προηγουμένης.

Ο ημερήσιος απολογισμός αυξάνει σε πάνω από σαράντα δύο χιλιάδες — στους 42.094 — τον απολογισμό των ανθρώπων που υπέκυψαν στην πανδημία του κορωνοϊού στις ΗΠΑ, τη χώρα που θρηνεί, μακράν, τα περισσότερα θύματα της COVID-19.

Στη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη του πλανήτη εξάλλου καταγράφονται πλέον πάνω από 784.000 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης, που ανανεώνεται συνεχώς. Περίπου 72.000 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Στη Νέα Υόρκη που «χτυπήθηκε» περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στις ΗΠΑ, αυξάνονται οι ενδείξεις πως η πολιτεία αυτή έχει αφήσει πίσω της τα χειρότερα. Σε αυτήν διαπιστώθηκαν 478 θάνατοι μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Άντριου Κουόμο, απολογισμός που είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη και με αφορμή την πανδημία, ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε μέσω Twitter το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα) ότι θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα ανασταλεί μέχρι νεωτέρας η μετανάστευση προς τις ΗΠΑ.

Εξαιτίας «της επίθεσης του αόρατου εχθρού και της ανάγκης να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας των σπουδαίων αμερικανών πολιτών μας, θα υπογράψω εκτελεστικό διάταγμα για την προσωρινή αναστολή της μετανάστευσης προς τις ΗΠΑ», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

