«Συναγερμός» στη Βρετανία: Άντρας οπλισμένος σε μπαλκόνι πυροβολούσε σε διαφορετικές κατευθύνσεις (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στο Κεντ της Βρετανίας, εκεί όπου ένας άνδρας εντοπίστηκε να πυροβολεί αδιακρίτως από μπαλκόνι διαμερίσματος.

Η αστυνομία στο Κεντ της Αγγλίας απέκλεισε δρόμους και είπε στους κατοίκους της πόλης να αποφύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή, καθώς εθεάθη ένας οπλισμένος άνδρας στο μπαλκόνι μιας κατοικίας, αναφέρει ρεπορτάζ του BBC.

#Chatham: A man in his 30s has been arrested by Kent police over firearms offences following reports of a man firing a weapon from a balcony in Dock Head Road in Chatham. - Sky News/ITV



