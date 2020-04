Υπουργός ξέχασε ανοιχτό το μικρόφωνο και έβριζε συνάδελφό του σε τηλεδιάσκεψη

Σε γκάφα ολκής υπέπεσε ο Ουαλός υπουργός Υγείας, ο οποίος κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης του υπουργικού συμβουλίου ξέχασε ανοικτό το μικρόφωνο και συνελήφθη να βρίζει συνάδελφό του.

Συγκεκριμένα, ο Βον Γκέθινγκ ακούγεται σε βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, να αναρωτιέται ποιο είναι το πρόβλημα με τη συνάδελφό του και μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Ουαλίας Τζένη Ράθμπον, λέγοντας συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης μέσω Zoom «what the f*** is the matter with her».

Αρκετά μέλη της Εθνοσυνέλευσης φάνηκε να σοκάρονται από τα σχόλιά του, ενώ άλλα άρχισαν να γελούν ενώ ο Γκέθινγκ προφανώς νομίζοντας ότι το μικρόφωνό του είναι κλειστό συνέχισε να μιλά. Στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη από την Ράθμπον η οποία του έκανε ερωτήσεις για την ανταπόκριση της κυβέρνησης της Ουαλίας στον νέο κορωνοϊό.

«Έχω στείλει απολογητικό μήνυμα και διατίθεμαι να μιλήσω με την Τζένι Ράθμπον», ανέφερε στα κοινωνικά δίκτυα ο Γκέθινγκ αν και πολλοί είναι εκείνοι που ζητούν την αποπομπή του αθυρόστομου υπουργού, που έπεσε θύμα του «δαίμονα» της τεχνολογίας.