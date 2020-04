Επίθεση Χάφταρ στον Ερντογάν: Θα τιμωρηθεί, θα του κόψουμε το χέρι

Σφοδρή επίθεση στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ. Ειδικότερα σε διάγγελμά του, ο επικεφαλής του Εθνικού Στρατού της Λιβύης (LNA), επιτέθηκε εναντίον της κυβέρνησης Σάρατζ και των μέσων που χρησιμοποιεί προκειμένου να εδραιωθεί στην εξουσία, με την υποστήριξη της Τουρκίας. «Ο Ερντογάν θα τιμωρηθεί. Θα του κόψουμε το χέρι», είπε, με φόντο τα όσα συμβαίνουν εσχάτως με τις δυνάμεις του να δέχονται σοβαρά πλήγματα από δυνάμεις που στηρίζονται από την Τουρκία. Θυμίζουμε πως στρατιωτική άσκηση μεταξύ Κύπρου και Λιβύης πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Sabah.

Ολόκληρο το διάγγελμα Χάφταρ:

«Οι τρομοκράτες διέπραξαν άθλια εγκλήματα, δολοφονώντας ακτιβιστές, δημοσιογράφους, δικηγόρους. Ο Ερντογάν θα τιμωρηθεί. Θα του κόψουμε το χέρι. Η χώρα μας ζούσε σε φόβο, τρόμο και απελπισία, οι θεσμοί της απέτυχαν. Αντιμετωπίσαμε πολλούς προδότες, σχεδιάστηκαν συνωμοσίες εναντίον των αξιωματικών και των στρατιωτών μας, πολλοί από αυτούς δολοφονήθηκαν, τα όπλα και τα οχήματά μας εκλάπησαν, καθώς οι εξτρεμιστές εργάζονταν για τη μείωση του ρόλου μας ως στρατού. Αλλά δεν παραδοθήκαμε, αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε τους εξτρεμιστές κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Ο στρατός, με την υποστήριξη του λαού της Λιβύης και των νέων που συγκεντρώθηκαν από όλα τα μέρη της χώρας, ανακοίνωσε ότι θα πολεμήσει τους τρομοκράτες. Νικήσαμε τους τρομοκράτες στη Βεγγάζη, στη Ντέρνα και στην Κεντρική και Νότια Λιβύη. Υπάρχει σταθερότητα σε αυτές τις περιοχές και οι κάτοικοι είναι πλέον σε θέση να ζήσουν την κανονική τους ζωή.

Ο Στρατός σας συνεχίζει σήμερα τον πόλεμό του στην Τρίπολη, η απελευθέρωση της Τρίπολης θα είναι το αποκορύφωμα αυτού του μακροχρόνιου αγώνα. Οι ένοπλες δυνάμεις μας συνεχίζουν τις μάχες τους.

Είμαστε περήφανοι για το πού βρισκόμαστε σήμερα. Ο στρατός μας είναι επαγγελματικά οργανωμένος, καλά εξοπλισμένος και οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες μας είναι τόσο αποφασισμένοι όσο ποτέ. Καταφέραμε να νικήσουμε την τρομοκρατία, να χτίσουμε έναν στρατό ικανό να προστατεύσει τον λαό της Λιβύης στις πόλεις και τις κωμοπόλεις, διασφαλίζοντας παράλληλα κυβερνητικούς θεσμούς, πετρελαιοπηγές και λιμάνια.

Το Προεδρικό Συμβούλιο πλημμύρισε τη Λιβύη με μισθοφόρους σε μια προσπάθεια να πολεμήσει τον στρατό μας. Η πιο σοβαρή πράξη προδοσίας τους ήταν όταν ζήτησαν από την Τουρκία να εισβάλει και να καταλάβει τη Λιβύη, μαζί με τις εξτρεμιστικές πολιτοφυλακές στην Τρίπολη.

Πρέπει να εργαστούμε για την οικοδόμηση μιας αστικής χώρας. Σας καλούμε να λάβετε αυτήν την ιστορική απόφαση, μέσω των τοπικών σας συμβουλίων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και διαφόρων ενώσεων στις πόλεις σας, για να επαναφέρετε τη Λιβύη στο δρόμο. Σας υποσχόμαστε ότι ο στρατός σας θα είναι έτοιμος να προστατεύσει και να υποστηρίξει την απόφασή σας και ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την απελευθέρωση ολόκληρης της χώρας».

