Μετά την επική γκάφα με την «ένεση με απολυμαντικό», ο Τραμπ «βαριέται» τις συνεντεύξεις Τύπου!

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε tweet του το Σάββατο είπε ότι οι καθημερινές του συνεντεύξεις Τύπου για την πανδημία του νέου κορωνοϊού δεν αξίζουν να σπαταλά τον χρόνο του, δύο ημέρες μετά το σάλο που προξένησαν παγκοσμίως οι δηλώσεις του για την πιθανότητα χρήσης απολυμαντικών εντός του σώματος των ασθενών ως θεραπεία για τον νέο κορωνοϊό.

«Ποιο είναι ο σκοπός να έχουμε συνεντεύξεις Τύπου στον Λευκό Οίκο όταν τα κατευθυνόμενα μέσα ενημέρωσης κάνουν μόνο εχθρικές ερωτήσεις και στη συνέχεια αρνούνται να μεταδώσουν με ακρίβεια την αλήθεια ή τα γεγονότα», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!