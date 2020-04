«Πεινασμένοι» οι Νεοζηλανδοί: Ουρές για χάμπουργκερ και τηγανιτές πατάτες μετά την χαλάρωση των μέτρων

Ουρές έκαναν σήμερα οι Νεοζηλανδοί για χάμπουργκερ, τηγανιτές πατάτες και καφέ μετά την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων που τους είχαν επιβληθεί για έναν μήνα, στα οποία η πρωθυπουργός Τζασίντα Άρντερν απέδωσε την επιτυχία της εξάλειψης της εσωτερικής μετάδοσης του νέου κορωνοϊού στη Νέα Ζηλανδία.

Περίπου 400.000 άνθρωποι επέστρεψαν στις δουλειές τους, μετά τη μείωση από την Άρντερν κατά μία βαθμίδα του επιπέδου συναγερμού στη χώρα λόγω Covid-19, χαλαρώνοντας ορισμένους από τους αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις που είχαν οδηγήσει στο κλείσιμο επιχειρήσεων για εβδομάδες.

"Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς τι ωραία γεύση έχει αυτό", ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter ο Κρίστοφερ Μπίσοπ, ένας νομοθέτης, αφού ανήρτησε μια φωτογραφία με έναν καφέ που είχε πάρει απ'έξω.

Ουρές αυτοκινήτων είχαν σχηματιστεί στα καταστήματα MacDonald's στο Ώκλαντ και το Ουέλινγκτον από νωρίς σήμερα το πρωί.

