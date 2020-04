Μακελειό στη Συρία: 46 νεκροί από έκρηξη παγιδευμένου βυτιοφόρου - Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης

Τουλάχιστον «46 άνθρωποι, ανάμεσά τους άμαχοι» σκοτώθηκαν και «άλλοι τουλάχιστον 50» τραυματίστηκαν στην επίθεση που διαπράχθηκε χθες Τρίτη σε αγορά της Αφρίν, πόλης της βόρειας Συρίας που κατέχουν ο στρατός της Τουρκίας και σύροι αντικαθεστωτικοί μαχητές που έχουν συμμαχήσει μαζί του, κατά νεότερο απολογισμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Leaked surveillance footage captured exact moment of roadside bomb explosion in Afrin, #Syria. Dozens of civilians killed, death toll currently stands at 42 per civil defense. Particularly harrowing amid relative calm that had taken hold amid pandemic lockdowns. pic.twitter.com/sd9erQvdnQ