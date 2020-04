Επίθεση με μαχαίρια σε περαστικούς στη Φρανκφούρτη: Τέσσερις τραυματίες

Παραλίγο να σημειωθεί μακελειό στην Φρανκφούρτη, όταν άγνωστοι άνδρες επιτέθηκαν με μαχαίρια σε περαστικούς, στην πόλη Χανάου.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση ανδρών με μαχαίρια σε περαστικούς στην πόλη Χανάου στη Γερμανία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι δύο ύποπτοι έχουν συλληφθεί.

Πέντε ως επτά άνδρες επιτέθηκαν με μαχαίρια σε περαστικούς το βράδυ της Τρίτης, γράφει το Focus, επικαλούμενο την αστυνομία.

Το γερμανικό περιοδικό προσθέτει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για το ιστορικό της επίθεσης.

