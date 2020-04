Ο Τραμπ έδωσε την εξήγηση: Έχουμε πολλά κρούσματα κορωνοϊού, γιατί κάνουμε πολλά τεστ

Με τις ΗΠΑ να είναι, μαζί με την Ευρώπη, από τις πιο πληγείσες περιοχές της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε την... εξήγηση για τα πολλά κρούσματα στη χώρα του.

Οι ΗΠΑ, λοιπόν, έχουν καταγράψει περισσότερα από ένα εκατομμύριο κρούσματα του κορωνοϊού απλώς επειδή κάνουν πολλά τεστ, εκτίμησε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται ως «πολύ καλύτερες από αυτές σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου».

«Ο μόνος λόγος που οι ΗΠΑ έχουν αναφέρει ένα εκατομμύριο κρούσματα του κορωνοϊού είναι ότι διεξάγουμε τεστ τόοοοσο πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Οι άλλες χώρες είναι πολύ πίσω στο θέμα των τεστ και γι’ αυτό εμφανίζουν λιγότερα κρούσματα», πρόσθεσε.

The only reason the U.S. has reported one million cases of CoronaVirus is that our Testing is sooo much better than any other country in the World. Other countries are way behind us in Testing, and therefore show far fewer cases!