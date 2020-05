Πομπέο: Υπάρχουν αποδείξεις ότι ο κορωνοϊός προήλθε από εργαστήριο στην Ουχάν

Επιμένουν στη θεωρία περί προέλευσης του νέου κορωνοϊού από εργαστήριο στην Ουχάν της Κίνας οι ΗΠΑ, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει μάλιστα ότι «υπάρχει σημαντικός αριθμός αποδείξεων».

Ειδικότερα, ο Μάικ Πομπέο δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός αποδείξεων ότι η πανδημία του κορωνοϊού προήλθε από εργαστήριο στην Ουχάν της Κίνας. «Υπάρχουν τεράστιες αποδείξεις ότι από εκεί ξεκίνησε» δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ στην εκπομπή «This Week» του ABC, κατηγορώντας παράλληλα το Πεκίνο για απόκρυψη στοιχείων σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη.

#BREAKING: Pompeo: 'Significant amount of evidence' virus came from Wuhan lab