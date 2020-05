Άγριο μαλλιοτράβηγμα έξω από εμπορικό κέντρο την πρώτη μέρα μετά το lockdown (Βίντεο)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην Ατλάντα, την πρώτη μέσα άρση του lockdown.

Τρεις γυναίκες πιάστηκαν στα χέρια, με τον φύλακα ασφαλείας να προσπαθεί να τις χωρίσει στο πάρκινγκ του Cumberland Mail «απειλώντας τες» ότι θα τους ρίξει σπρέι πιπεριού.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, ένας άνδρας εμφανίστηκε από το πουθενά, έσπρωξε τη μία γυναίκα και τον φύλακα και πήρε μια άλλη από τις εμπλεκόμενες και απομακρύνθηκαν.

Σύμφωνα με τη New York Post, οι τρεις κυρίες ξεκίνησαν τον τσακωμό στο τμήμα των τροφίμων του εμπορικού κέντρου και το μαλλιοτράβηγμα συνεχίστηκε στο πάρκινγκ του.

«Εάν ο κόσμος δεν ξέρει πώς να φερθεί σε δημόσιο χώρο, ας μείνει σπίτι του. Είναι αγχωτική εποχή αυτή που ζούμε, ας μείνουν σπίτι» σχολίασε ένας από τους παριστάμενους.

A drop kick in the name of love seen yesterday at Cumberland Mall. Welcome to Atlanta...😳pic.twitter.com/U8D8aEMiBp