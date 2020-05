Δεν βάζουν μυαλό οι Ιταλοί: Πλήθος κόσμου στα πεζούλια της Ναβίλι παρά τις απαγορεύσεις

Ανησυχία επικρατεί στο Μιλάνο λόγω υπερβολικού συνωστισμού στην περιοχή Ναβίλι, όπου παραδοσιακά πολλοί νέοι βγαίνουν το βράδυ για φαγητό και ποτά.

Βάσει των αποφάσεων της κυβέρνησης του Τζουζέπε Κόντε, στη φάση αυτή επιτρέπεται μόνον η παράδοση φαγητών και ροφημάτων σε πακέτο. Οι πελάτες, δηλαδή, πρέπει να τα καταναλώνουν στο σπίτι και σε καμία περίπτωση μπροστά από τα καταστήματα.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, όμως, φωτογράφοι και οπερατέρ «συνέλαβαν» με τον φακό τους νέους να κάθονται στα πεζούλια των Ναβίλι χωρίς να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας, να πίνουν μαζί μπίρα ή να μιλούν σε παρέες, χωρίς να έχουν μάσκα. Σε πολλά τους σχόλια στο διαδίκτυο, ιταλοί πολίτες τονίζουν ότι με τον τρόπο αυτό, το Μιλάνο κινδυνεύει να μην βγει από τον εφιάλτη της πανδημίας και να ξαναζήσει δραματικές στιγμές.

