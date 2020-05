Ο Τραμπ ξαναχτυπά: Ο κορωνοϊός θα… εξαφανιστεί χωρίς εμβόλιο (βίντεο)

Μετά τη γκάφα με την πρότασή του για «ενέσεις απολυμαντικών» για να αντιμετωπιστεί ο κορωνοϊός ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ξαναχτύπησε υποστηρίζοντας ότι ο ιός «θα εξαφανιστεί χωρίς εμβόλιο» παρά τα όσα λένε οι ειδικοί.

«Πιστεύω για τα εμβόλια ό,τι πιστεύω για τα τεστ: Αυτό θα εξαφανιστεί χωρίς εμβόλιο. Θα εξαφανιστεί και δεν θα το ξαναδούμε πιθανότατα μετά από μια χρονική περίοδο» ήταν η ατάκα του προέδρου των ΗΠΑ.

Ωστόσο επισήμανε ότι θα υπάρξουν «αναζωπυρώσεις» μια εκ των οποίων θα συμβεί το προσεχές φθινόπωρο αλλά ότι θα υποχωρήσουν τελικά.



«Υπήρξαν ορισμένοι ιοί ή γρίπες που ήρθαν και έφυγαν και ποτέ δεν βρήκαν εμβόλιο. Και εξαφανίστηκαν. Δεν εμφανίστηκαν ποτέ ξανά. Πέθαναν όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα» επέμεινε ο Τραμπ.

Μετά από τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, πάντως, ο Τραμπ έκανε μισό βήμα πίσω λέγοντας ότι «λένε (οι ειδικοί) ότι θα φύγει - όχι απαραίτητα φέτος - δεν σημαίνει ότι θα αυτό θα γίνει το φθινόπωρο ή μετά το φθινόπωρο. Αλλά τελικά θα εξαφανιστεί. Το ερώτημα είναι αν χρειαζόμαστε εμβόλιο. Κάποια στιγμή πιθανότατα θα εξαφανιστεί μόνος του. Αν είχαμε εμβόλιο αυτό θα μας βοηθούσε».



Την ίδια ώρα κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι Αμερικανός πρόεδρος δεν ήρθε πρόσφατα σε επαφή με το μέλος του προσωπικού του αντιπροέδρου Μάικ Πενς που διαγνώστηκε θετικός στον νέο κορωνοϊό.

«Σήμερα το πρωί κάποιος από το προσωπικό του αντιπροέδρου βρέθηκε θετικός στον ιό και για να είμαστε σίγουροι κοιτάξαμε τις πρόσφατες επαφές αυτού του ατόμου», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αξιωματούχος που συνοδεύει τον Πενς σε ταξίδι του στην Αϊόβα.



Πρόσθεσε πως το άτομο αυτό ίσως ήρθε σε επαφή με έξι ανθρώπους που ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψουν χθες μαζί με τον αντιπρόεδρο και οι οποίοι δεν επιβιβάστηκαν στην πτήση του Air Force 2.



Νωρίτερα, αναφέρθηκε πως ούτε ο Τραμπ ούτε ο Πενς είχαν έρθει σε επαφή πρόσφατα με το εν λόγω άτομο που προσβλήθηκε από τον ιό.

Dr Trump said the coronavirus will go away without a vaccine. He knows what he is doing, he is on track to kill 250k people. You should listen to him. pic.twitter.com/MGXtQVVCGB