Ρωσία-Κορωνοϊός: Πυρκαγιά σε νοσοκομείο αναφοράς - Ένας νεκρός

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σήμερα σε ένα νοσοκομείο της Μόσχας όπου νοσηλεύονται ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορωνοϊό.

Το νοσοκομείο αυτό, στα βορειοδυτικά προάστια της Μόσχας, έχει οριστεί ως ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς της ρωσικής πρωτεύουσας για την ασθένεια Covid-19.

News Alert : A fire has broken out at a hospital that treats Coronavirus patients in #Moscow, #Russia - At least 1 person has died according to the Russian Emergency Services pic.twitter.com/rsZq1YJU7a