Κορωνοϊός: Μεγάλη φωτιά σε νοσοκομείο αναφοράς στην Αγία Πετρούπολη - Νεκροί τουλάχιστον πέντε ασθενείς

Τουλάχιστον πέντες ασθενείς έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε νοσοκομείο αναφοράς της Covid-19 στην Αγία Πετρούπολη, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα ήταν ασθενείς που βρίσκονταν σε μηχανική υποστήριξη, ενώ από το νοσοκομείο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 150 ασθενείς.

Το νοσοκομείο χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία ασθενών Covid-19 μετά την έναρξη της επιδημίας, και διαθέτει περισσότερα από 5.480 κρεβάτια.

Οι πυροσβέστες έχουν θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ξεκίνησε από τον έκτο όροφο του κτηρίου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ειδικοί κλήθηκαν στο νοσοκομείο την 1η Μαΐου για να αντιμετωπίσουν μια χημική διαρροή στον τρίτο όροφο.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο είχε ξεσπάσει φωτιά σε νοσοκομείο αναφοράς στη Μόσχα, με έναν νεκρό.

Το νοσοκομείο αυτό, στα βορειοδυτικά προάστια της Μόσχας, έχει οριστεί ως ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς της ρωσικής πρωτεύουσας για την ασθένεια Covid-19.

News Alert : A fire has broken out at a hospital that treats Coronavirus patients in #Moscow, #Russia - At least 1 person has died according to the Russian Emergency Services pic.twitter.com/rsZq1YJU7a