Οι συστάσεις Κομισιόν για τουρισμό, μετακινήσεις– Πρώτη αντίδραση από κυβέρνηση: Τις επόμενες ημέρες το αναλυτικό σχέδιο

Το σχέδιο για την επανεκκίνηση της τουριστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη και τις μετακινήσεις των Ευρωπαίων πολιτών ανακοινώσε σήμερα, Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο ειδικής συνέντευξης Τύπου από τις Βρυξέλλες. Το πακέτο κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων, περιλαμβάνει τα πάντα από την κατάργηση των εσωτερικών περιορισμών στα σύνορα της ΕΕ έως τη χρήση εφαρμογών ανίχνευσης κινητών τηλεφώνων και ανακοινώθηκε για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να άρουν σταδιακά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και να επιτρέψουν στις τουριστικές επιχειρήσεις να ανοίξουν ξανά.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση στην πρώτη αντίδραση, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, χαιρετίζει τις κατευθυντήριες της Κομισιόν, και δηλώνει πως «ακόμη και σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, η Ελλάδα είναι έτοιμη. Τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί το συνολικό σχέδιο της Κυβέρνησης για την επανεκκίνηση του τουρισμού, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και τη στήριξη της απασχόλησης. Αλλά, ας μην έχουμε αυταπάτες. Το φετινό καλοκαίρι, δεν θα είναι σαν το περσινό».

Το σχέδιο της Κομισιόν

«Αυτό δεν θα είναι ένα φυσιολογικό καλοκαίρι... Όμως, αν κάνουμε όλοι προσπάθειες, δεν θα χρειαστεί να περάσουμε το καλοκαίρι αποκλεισμένοι στο σπίτι και το καλοκαίρι δεν θα χαθεί εντελώς για την τουριστική βιομηχανία», δήλωσε η Μαργκρέτε Βεστάγκερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. «Στόχος μας είναι η δημιουργία ασφαλών συνθηκών σε κάθε τρόπο μεταφοράς, στο μέτρο του δυνατού, τόσο για τα άτομα που ταξιδεύουν όσο και για τους εργαζόμενους στις μεταφορές», δήλωσε νωρίτερα Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Αντίνα Βαλεάν, με γραπτή δήλωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, ανακοίνωσε τους άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η επανεκκίνηση του τουρισμού, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως δεν έγινε δεκτή η πρόταση της Ελλάδας για τεστ για τον κορωνοϊό 72 ώρες πριν από το ταξίδι. Παράλληλα, η Κομισιόν ενθάρρυνε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές ιχνηλάτησης της COVID-19 σε εθελοντική βάση, ενώ προανήγγειλε κυρώσεις για παραβάσεις των δικαιωμάτων των επιβατών.

