Συναγερμός στο Μίσιγκαν: Κατέρρευσαν φράγματα – Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους (Βίντεο)

Οι αρχές της κομητείας Μίντλαντ στην πολιτεία Μίσιγκαν (βορειοανατολικά) ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι δύο φράγματα κατέρρευσαν εξαιτίας θύελλας και σφοδρών βροχοπτώσεων στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες και προέτρεψαν τους κατοίκους γύρω από αυτά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αμέσως.

«Το φράγμα Ίντενβιλ και το φράγμα Σάνφορντ κατέρρευσαν. Οι κάτοικοι της Ίντενβιλ και της Σάνφορντ πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως» από τις εστίες τους, αναφέρει ανακοίνωση των αρχών της κομητείας. Στην πολιτεία Μίσιγκαν σημειώνονταν τις τελευταίες ημέρες σφοδρές βροχοπτώσεις, γεγονός που ήγειρε φόβους πως φράγματα θα κατέρρεαν, ενώ πυροδότησε πολλές προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε όλη την πολιτεία.

DAM BURST: Residents who live along two lakes and a river in Michigan urged to evacuate after dam fails following days of heavy flooding across parts of the Midwest.