Φρικιαστικός θάνατος Αφροαμερικανού στη Μινεσότα: Παρακαλούσαν τους αστυνομικούς να τον αφήσουν (Σκληρές εικόνες)

Μπροστά σε μια φρικιαστική σκηνή βρέθηκαν περαστικοί στη Μινεσότα, που είδαν αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν Αφροαμερικανό, ο οποίος τελικά έχασε τη ζωή του, καθώς δεν μπορούσε να ανασάνει, από την πίεση που δεχόταν από τον αστυνομικό.

Η σκηνή βιντεοσκοπήθηκε από περαστικούς που μάταια παρακαλούσαν τους αστυνομικούς να αφήσουν τον άτυχο Τζορτζ Φλόιντ, η οικογένεια του οποίου καταγγέλλει την «υπερβολική και απάνθρωπη» χρήση βίας και τον ρατσισμό της αστυνομίας αυτής της πόλης της Μινεσότας.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook Live διακρίνεται ο άτυχος άνδρας είναι πεσμένος μπρούμυτα στο έδαφος δίπλα στο περιπολικό, με έναν αστυνομικό να τον έχει ακινητοποιήσει βάζοντας το γόνατό του στον λαιμό του.

Ο Φλόιντ διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, φωνάζει και βαριανασαίνει, ενώ ο αστυνομικός του λέει να κάτσει ήσυχος. Ένας δεύτερος αστυνομικός κρατάει σε απόσταση τους περαστικούς που αρχίζουν να φωνάζουν όταν ο Τζορτζ Φλόιντ σταματάει να κινείται.

«Δεν αναπνέει πια, δεν κινείται, πάρτε τον σφυγμό του», ακούγεται να λέει συνέχεια ένας άνδρας, όμως οι αστυνομικοί περίμεναν το ασθενοφόρο που έφτασε μετά από αρκετά λεπτά. Ο Φλόιντ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου πέθανε λίγο αργότερα.

#Minnesota | A video taken by an onlooker Monday evening shows a #Minneapolis police officer keeping his knee on the neck of a motionless, moaning man at the foot of a squad car. The man later died. https://t.co/y8u2C22KVX pic.twitter.com/eE8w4aI0k8