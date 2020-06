Ανεβαίνει το «θερμόμετρο» στη Μεσόγειο: Ρωσικά μαχητικά αναχαίτισαν αεροσκάφος των ΗΠΑ

Στο «κόκκινο» βρίσκεται το «θερμόμετρο» στη Μεσόγειο Θάλασσα, ύστερα και από το χθεσινό περιστατικό κατά το οποίο, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου του 6ου στόλου των ΗΠΑ, δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Su-35 αναχαίτισαν ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος P-8A του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η νέα αναχαίτηση σε αδιευκρίνιστο μέρος της Μεσογείου (είχε καταγγελθεί κάτι ανάλογο στα μέσα Απριλίου) προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του 6ου Στόλου.

«Για τρίτη φορά σε δύο μήνες, Ρώσοι πιλότοι πέταξαν με μη ασφαλή και μη επαγγελματικό τρόπο, αναχαιτίζοντας ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος P-8A του Ναυτικού του 6ου στόλο των ΗΠΑ, στις 26 Μαΐου 2020», αναφέρει η δήλωση.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του 6ου Στόλου, «η αναχαίτιση κρίθηκε μη ασφαλής και αντιεπαγγελματική» λόγω του ότι οι Ρώσοι πιλότοι προσέγγισαν κάθε πτέρυγα του P-8A ταυτόχρονα, «περιορίζοντας την ικανότητα του P-8A για ασφαλείς ελιγμούς». Μάλιστα, ο 6ος Στόλος παραθέτει και σχετική φωτογραφία ως απόδειξη.

BREAKING: Another unsafe #Russian intercept of #USNavy Navy P-8 in international airspace above the Mediterranean Sea. This marks the third in two months. We expect nothing less than professional & safe interactions.https://t.co/t9Z61t9hJW