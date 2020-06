Τζο Μπάιντεν για Ντόναλντ Τραμπ: «Εντελώς βλάκας»

Ο Τζο Μπάιντεν, υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών, χαρακτήρισε τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ «εντελώς βλάκα» αφού δε φόρεσε μάσκα προστασίας προσώπου σε μία σειρά πρόσφατων δημόσιων εκδηλώσεων, υποστηρίζοντας ότι το έλλειμμα ηγεσίας (του Τραμπ) στο συγκεκριμένο ζήτημα «κοστίζει ανθρώπινες ζωές».

Η απόφαση για το αν κάποιος πρέπει να φοράει μάσκα προσώπου δημοσίως βρέθηκε στο επίκεντρο της προεκλογικής πολιτικής αντιπαράθεσης, με τους δύο προεδρικούς υποψηφίους να υιοθετούν εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Η απόφαση του Μπάιντεν να φορέσει μάσκα σε μία δημόσια ανοιχτή εκδήλωση την Ημέρα της Μνήμης, κατά την πρώτη δημόσια εμφάνισή του από τον Μάρτιο, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής του προέδρου Τραμπ, ο οποίος προχώρησε σε επανάληψη της ανάρτησης μιας φωτογραφίας του Μπάιντεν στην ίδια εκδήλωση, me το σχόλιο: «Αυτό μπορεί να βοηθήσει να εξηγηθεί γιατί δεν αρέσει στον Τραμπ να φοράει μάσκα δημοσίως.»

This might help explain why Trump doesn’t like to wear a mask in public. Biden today. pic.twitter.com/9l1gw1ljBE