Ρατσιστής και ακραιφνής «Τραμπικός» ο αστυνομικός που πάτησε στο λαιμό Αφροαμερικάνο

Μπροστά σε μια φρικιαστική σκηνή βρέθηκαν περαστικοί στη Μινεσότα, που είδαν αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν Αφροαμερικανό, ο οποίος τελικά έχασε τη ζωή του, καθώς δεν μπορούσε να ανασάνει, από την πίεση που δεχόταν από τον αστυνομικό, ο οποίος τον είχε πατήσει με το γόνατο στο λαιμό.

Ο αστυνομικός που προκάλεσε τη βία στον 46χρονο Τζορτζ Φλόιντ, ονομάζεται Ντέρεκ Τσοβίν και γρήγορα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας στοιχεία για το παρελθόν του.

Μαζί του, στο περιστατικό, συμμετείχαν ακόμα τρει αστυνομικοί. Ο Του Τάο που στεκόταν και δεν έκανε τίποτα και ο Τσοβίν οδηγούσε στο θάνατο τον Φλόιντ και ακόμα δύο που βρίσκονταιν πίσω από τον Τσοβίν και κρατούν το θύμα από τα πόδια για να μην κινείται. Και οι τρεις αποπέμφθηκαν την Τρίτη από το σώμα στη Μινεάπολις των ΗΠΑ.

Ο Τάλμπερτ Σουάν, πάστορας, συγγραφέας και ακτιβιστής, ανέβασε στο twitter φωτογραφία που δείχνει τον αστυνομικό να φορά καπέλο με το σύνθημα «Κάντε τους λευκούς σπουδαίους ξανά», το οποίο παραπέμπει στο προεκλογικό σύνθημα του Τραμπ «Κάντε την Αμερική σπουδαία ξανά».

Here is Derek Chauvin, the racist cop who kept his knee on #GeorgeFloyd’s neck, cut off his air passage and murdered him, wearing a “Make Whites Great Again” hat, a clear sign that this piece of excrement should’ve been taken off the streets a long time ago.#JusticeForFloyd pic.twitter.com/KxGxHAIzlH