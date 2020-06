Στα άκρα ο Τραμπ: Υπογράφει σήμερα εκτελεστική εντολή για τα social media

Να ελέγξει sτα social media επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφοντας σχετική εκτελεστική εντολή σήμερα, Πέμπτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει την αναθεώρηση της νομοθεσίας που προστατεύει το Twitter, το Facebook και το Alphabet της Google από οποιαδήποτε ευθύνη σχετική με το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες τους, σύμφωνα με το προσχέδιο του προεδρικού διατάγματος και μια πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Ο Τραμπ απείλησε να κλείσει τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης τους οποίους κατηγόρησε ότι φιμώνουν τις συντηρητικες φωνές, έπειτα από διαμάχη που είχε με το Twitter.

Τις προθέσεις του Ρεπουμπλικανού προέδρου αποκάλυψε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Kayleigh McEnany, η οποία δήλωσε ότι ο πρόεδρος σκοπεύει να εκδώσει εκτελεστική εντολή «σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Το θέμα αποκαλύφθηκε εντός του προεδρικού αεροσκάφους Air Force και αρκετοί δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου το μετέδωσαν μέσω του Twitter.

Από την πλευρά του ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Twitter επέμεινε στις κατηγορίες περί λογοκρισίας διαμηνύοντας ότι «δεν θα το επιτρέψω. Το προσπάθησαν το 2016 και απέτυχαν. Μείνετε συντονισμένοι». Η αντίδραση Τραμπ έρχεται υπό την πίεση της μεγάλης διαφοράς που τον χωρίζει στις δημοσκοπήσεις από τον αντίπαλό του Δημοκρατικό, Τζο Μπάιντεν, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Big Tech is doing everything in their very considerable power to CENSOR in advance of the 2020 Election. If that happens, we no longer have our freedom. I will never let it happen! They tried hard in 2016, and lost. Now they are going absolutely CRAZY. Stay Tuned!!!