Λογοκρισία σε κεντρική παρουσιάστρια του BBC: Την έκοψαν για κριτική στον Τζόνσον (Βίντεο)

Αιτία να χάσει τη θέση της από κεντρική παρουσιάστρια της εκπομπής Newsnight του BBC, ήταν η κριτική στον Μπόρις Τζόνσον για το ότι κάλυψε τον σύμβουλο του, Ντομινίκ Κάμινγκς, ήταν για την Emily Maitlis.

Η κεντρική παρουσιάστρια της εκπομπής Newsnight του BBC, Emily Maitlis δεν παρουσίασε την εκπομπή της το βράδυ της Τετάρτης και την θέση της πήρε άλλη δημοσιογράφος.

Η παρουσιάστρια δέχθηκε επίπληξη από τους ανωτέρους, με τους διευθυντές ειδήσεων να τονίζουν ότι δεν τήρησε την δεοντολογία με τα σχόλια που έκανε το βράδυ της Τρίτης.Τη θέση της πήρε η ρεπόρτερ Katie Razzall.

Η ίδια με μήνυμά της στο twitter ευχαρίστησε όλους για τα μηνύματα συμπαράστασης που της έστειλαν.

Been overwhelmed by all the kindness, messages - and support on here - and I’ve probably missed much of it. A big thank you from us all at #newsnight