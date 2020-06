Καταπέλτης η γυναίκα που κατέγραψε τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ: Πέθανε μπροστά μου

Κλυδωνισμούς στην αμερικανική κοινωνία προκαλεί η υπόθεση της δολοφονίαςτου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από έναν λευκό αστυνομικό.

Οι εικόνες στις οποίες ο άοπλος Τζορτζ Φλόιντ παρακαλεί και φωνάζει «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» δεν μπορούν παρά να σοκάρουν τον οποιοδήποτε. Εικόνες που δείχνουν για ακόμη μία φορά τη συμπεριφορά που υφίστανται οι Αφροαμερικανοί στις ΗΠΑ.

I warn you that this has distressing content. This is my first time watching this video and I have no words. I am ashamed to be a human. I am sorry George Floyd. I hope you rest well. #BlackLivesMatter #JusticeForGeorgeFloyd #ICantBreathe pic.twitter.com/NC2t6QUS9s