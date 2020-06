Αγρίεψε ο Τραμπ: Χωρίς... τείχος προστασίας τα social media - «Λογοκρισία» και οικονομικός πόλεμος

Σε μια άνευ προηγουμένου σύγκρουση με τους κολοσσούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας το Twitter, το Facebook και τα άλλα social media ότι επεμβαίνουν στις αμερικανικές εκλογές και δη εναντίον του. Την ίδια ώρα, οι επικριτές του πίσω από αυτές τις κινήσεις «βλέπουν» αντιπερισπασμό για τους περισσότερους από 101.000 νεκρούς από την πανδημία του νέου κορωνοϊού στις ΗΠΑ.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα για τον περιορισμό της προστασίας των εταιρειών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ευελιξίας που απολαμβάνουν στην εποπτεία του περιεχομένου τους.

Μάλιστα, καθώς ο έλεγχος στις δημοσιεύσεις των social media είναι σχεδόν αδύνατος, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα κυνηγήσει σε οικονομικό επίπεδο τις εταιρείες-κολοσσούς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα φροντίσουμε οι φόροι των Αμερικανών να μην πηγαίνουν στους γίγαντες των social media, οι οποίοι καταπιέζουν την ελεύθερη έκφραση».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο άρθρο 230 του νόμου «περί ευπρέπειας στις επικοινωνίες» και τόνισε ότι ουδέποτε το Twitter έβαλε τέτοιο μήνυμα για «fake news» σε πολιτικούς, ακόμη και στα hoax από τη Ρωσία.

President @realDonaldTrump is directing the Attorney General to work with states to enforce their laws against deceptive business practices.



"The states have broad and powerful authority to regulate in this arena." pic.twitter.com/N0jxMYAh1i