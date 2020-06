Μαίνεται η οργή στη Μινεάπολη για τη δολοφονία του Φλόιντ: Ολονύχτιες συγκρούσεις, φωτιά σε αστυνομικό τμήμα (Βίντεο)

Η οργή στη Μινεάπολη ξεχειλίζει, μετά την αποτρόπαια δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, μπροστά στα μάτια περαστικών, από αστυνομικούς.

Για 3η μέρα, η νύχτα έγινε μέρα στη Μινεσότα, με τους διαδηλωτές να ξεσπούν, ενώ σήμερα έβαλαν φωτιά στο αστυνομικό τμήματα, στο οποίο υπάγονται οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί.

Το βίντεο που τράβηξαν περαστικοί τη Δευτέρα το βράδυ δείχνει τον 46χρονο Τζορτζ Φλόιντ με το πρόσωπο στο έδαφος, δεμένο με χειροπέδες, να φωνάζει «δεν μπορώ να αναπνεύσω» την ώρα που ένας λευκός αστυνομικός έχει το γόνατό του πάνω στον λαιμό του. Η φράση του άτυχου άνδρα έγινε σύνθημα στο στόμα των διαδηλωτών, αλλά και διάσημων προσωπικοτήτων σε όλο τον κόσμο.

«Δεν ζητάμε χάρη, ζητάμε αυτό που είναι το σωστό» δήλωσε ο αιδεσιμότατος Al Sharpton, ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα.

Police have lost all control in South Minneapolis 3 days after their horrific murder of #GeorgeFloyd . Masses of people have entered the 3rd Precinct, redistributing police equipment and setting fires. We’re live: https://t.co/Qs4rzsNNz4

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ξέσπασαν ταραχές και σημειώθηκαν λεηλασίες, ενώ αστυνομικοί με πλήρη εξάρτηση είχαν στήσει οδοφράγματα για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές οι οποίοι είχαν δημιουργήσει δικά τους αυτοσχέδια οδοφράγματα.

Do you understand how much heinous sh!t had to have happened in order for protesters to set fire to the closed 3rd precinct and then light fireworks? Can you even begin to understand that much pain and anger?? 😑 #GeorgeFloyd #Minneapolisprotests #minneapolis pic.twitter.com/9DVullWvh9