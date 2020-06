«Φλέγεται» η Μινεάπολη: Έστειλε τον στρατό ο Τραμπ - «Όποιος λεηλατεί, θα πυροβολείται» - Τον αποδοκίμασε το Twitter

Στο χάος βυθίστηκε για τρίτη συνεχόμενη νύχτα η Μινεάπολη, με χιλιάδες κόσμου να συγκρούεται με την αστυνομία για την αποτρόπαια δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι θα στείλει στρατό, ενώ μέσω των συνεργατών του δήλωσε... αγανακτισμένος, την ώρα που το Twitter αποδοκίμασε tweet του ως «εκθείαση της βίας».

Μετά τις νέες άγριες συγκρούσεις που σημειώθηκαν στη Μινεάπολη, ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Αφού αποκάλεσε τον δήμαρχο της πόλης, αδύναμο και ακροαριστερό, είπε ότι στέλνει την Εθνική Φρουρά για να αποκατασταθεί η τάξη.

LATEST: The U.S National Guard has arrived in #Minneapolis amid violent riots. Police have abandoned 5 precincts in the city. Multiple structures are on fire. pic.twitter.com/TM3kLk0Quy — World Updates (@Rntk____) May 29, 2020

Είπε ακόμα ότι όποιος λεηλατεί θα πυροβολείται, με το Twitter να τοποθετεί μήνυμα αποδοκιμασίας για «εκθείαση βίας» κάτω από tweet. «Αυτό το Tweet παραβίασε του κανόνες του Twitter σχετικά με την εκθείαση της βίας. Ωστόσο, το Twitter θεώρησε ότι δύναται να είναι προς το δημόσιο συμφέρον το tweet αυτό να παραμείνει προσβάσιμο », έγραψε χαρακτηριστικά το μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό μάλιστα έγινε λίγες ώρες αφού ο Τραμπ άνοιξε «πόλεμο» με τους κολοσσούς των social media, υπογράφοντας το προεδρικό διάταγμα για τον περιορισμό της προστασίας των εταιρειών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ευελιξίας που απολαμβάνουν στην εποπτεία του περιεχομένου τους.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020





Ο πρόεδρος Τραμπ «αγανάκτησε» όταν είδε το βίντεο της τραγωδίας, δήλωνε νωρίτερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιλι Μακενάνι. «Σήκωσε αμέσως το τηλέφωνο» και πήρε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI) για να εξασφαλίσει ότι θα αρχίσει άμεσα να διενεργεί έρευνα για την υπόθεση, αφηγήθηκε η ίδια, λέγοντας πως ο αρχηγός του κράτους «θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Η Δημοκρατική πρόεδρος Νάνσι Πελόσι χαρακτήρισε από τη δική της πλευρά «φόνο» τον θάνατο του Φλόιντ.

Τρίτη νύχτα συγκρούσεων και βανδαλισμών

Για τρίτη μέρα, η νύχτα έγινε μέρα στη Μινεάπολη, με τους διαδηλωτές να ξεσπούν, ενώ σήμερα έβαλαν φωτιά στο αστυνομικό τμήματα, στο οποίο υπάγονται οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί.

Το βίντεο που τράβηξαν περαστικοί τη Δευτέρα το βράδυ δείχνει τον 46χρονο Τζορτζ Φλόιντ με το πρόσωπο στο έδαφος, δεμένο με χειροπέδες, να φωνάζει «δεν μπορώ να αναπνεύσω» την ώρα που ένας λευκός αστυνομικός έχει το γόνατό του πάνω στον λαιμό του. Η φράση του άτυχου άνδρα έγινε σύνθημα στο στόμα των διαδηλωτών, αλλά και διάσημων προσωπικοτήτων σε όλο τον κόσμο.

«Δεν ζητάμε χάρη, ζητάμε αυτό που είναι το σωστό» δήλωσε ο αιδεσιμότατος Al Sharpton, ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα.

Police have lost all control in South Minneapolis 3 days after their horrific murder of #GeorgeFloyd.



Masses of people have entered the 3rd Precinct, redistributing police equipment and setting fires. We’re live:https://t.co/Qs4rzsNNz4 — Unicorn Riot (@UR_Ninja) May 29, 2020

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ξέσπασαν ταραχές και σημειώθηκαν λεηλασίες, ενώ αστυνομικοί με πλήρη εξάρτηση είχαν στήσει οδοφράγματα για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές οι οποίοι είχαν δημιουργήσει δικά τους αυτοσχέδια οδοφράγματα.

Do you understand how much heinous sh!t had to have happened in order for protesters to set fire to the closed 3rd precinct and then light fireworks? Can you even begin to understand that much pain and anger?? 😑 #GeorgeFloyd #Minneapolisprotests #minneapolis pic.twitter.com/9DVullWvh9 — whisperwatch (@whisperwatch) May 29, 2020

Οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν με μικρή αστυνομική δύναμη παρούσα και χωρίς παρουσία της Εθνικής Φρουράς, ενώ λίγες ώρες αργότερα, οι αξιωματούχοι που επιβλέπουν τις έρευνες από την πλευρά του υπουργείου Δικαιοσύνης, το FBI και την τοπική εισαγγελία ζήτησαν ηρεμία για να μπορέσουν να συγκεντρώνουν τα στοιχεία.

«Δώστε ας τον χρόνο να το κάνουμε αυτό σωστά και θα σας δώσουμε δικαιοσύνη» δήλωσε ο εισαγγελέας Mike Freeman, αναγνωρίζοντας πως η συμπεριφορά του αστυνομικού που ακινητοποίησε τον Φλόιντ ήταν «τρομακτική».

