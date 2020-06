Ερντογάν για δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Ρατσιστικός και φασιστικός φόνος

«Ρατσιστικό» και «φασιστικό» χαρακτήρισε ο Ταγίπ Ερντογάν τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη των ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις του Ερντογάν ενδέχεται να ενοχλήσουν την Ουάσινγκτον την ώρα που η Άγκυρα προσπαθεί να αποκαταστήσει τις διμερείς σχέσεις οι οποίες έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από το 2016.

Σε ανάρτησή του στο Twitter τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ο Τούρκος πρόεδρος κατήγγειλε «τη ρατσιστική και φασιστική προσέγγιση που οδήγησε στον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στην αμερικανική πόλη Μινεάπολη έπειτα από βασανιστήρια».

The racist and fascist approach that led to the death of George Floyd in the US city of Minneapolis as a result of torture has not only deeply saddened all of us, but it has also become one of the most painful manifestations of the unjust order we stand against across the world.