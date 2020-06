Καζάνι η Μινεάπολη: Αναπτύχθηκαν 500 στρατιώτες της Εθνοφρουράς – Ο Φλόιντ «θα ζούσε αν ήταν λευκός»

Πεντακόσιοι στρατιώτες της Εθνοφρουράς αναπτύχθηκαν σήμερα το πρωί για να αποκαταστήσουν την τάξη στη Μινεάπολη, έπειτα από άλλη μια νύχτα βίαιων διαδηλώσεων μετά τον θάνατο ενός μαύρου, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από αστυνομικούς.

Τα μέλη της Εθνοφρουράς της πολιτείας της Μινεσότα «θα προσφέρουν στήριξη στις πολιτικές αρχές, για όσο διάστημα τους ζητηθεί, με στόχο να εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών», αναφέρει σε ένα δελτίο Τύπου το σώμα.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Τιμ Ουόλς υπέγραψε διάταγμα χθες το απόγευμα με το οποίο δίνει το πράσινο φως για την ανάπτυξη των δυνάμεων της Εθνοφρουράς.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στρατιώτες «συμμετείχαν ήδη σε διάφορες αποστολές» με τους πυροσβέστες και για να αντιμετωπίσουν τις «ταραχές που προκάλεσαν πολίτες», διευκρινίζεται στο δελτίο τύπου.

Συνέχισαν να αναπτύσσονται στη Μινεάπολη έως νωρίς το πρωί, φθάνοντας τους 500 «επί ποδός».

George Floyd is dead, after the cops kneeled on his neck until he lost consciousness.

It's been 6 years since the choking death of Eric Garner and here we are STILL.

The cops involved were fired. Now they should be arrested. pic.twitter.com/FK0P96N2MV