Κατηγορία «χάδι» σε βάρος του αστυνομικού που σκότωσε τον Αφροαμερικανό: Ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια διώκεται ο πρώην αστυνομικός που συνελήφθη σήμερα κατηγορούμενος για τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Χένεπιν.

Ο Ντέρεκ Τσόβιν, ο οποίος βιντεοσκοπήθηκε να γονατίζει στον λαιμό του 46χρονου Φλόιντ και να τον ακινητοποιεί ενώ εκείνος διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να ανασάνει, κατηγορείται "για φόνο 3ου βαθμού και ανθρωποκτονία εξ αμελείας", ανέφερε ο εισαγγελέας Μάικ Φρίμαν.

Λίγο νωρίτερα, οι αρχές είχαν ανακοινώσει τη σύλληψη του Τσόβιν, ο οποίος έχει ήδη απολυθεί από την αστυνομία.

Αφότου δόθηκε στη δημοσιότητα το βίντεο του θανάτου του Φλόιντ ξέσπασαν ταραχές στη Μινεάπολη, κυρίως στην περιοχή όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα στο οποίο υπηρετούσαν οι τέσσερις αστυνομικοί οι οποίοι ενεπλάκησαν στη σύλληψή του.

Για την υπόθεση αυτή είναι σε εξέλιξη και μια ομοσπονδιακή έρευνα, εκτός από εκείνην που κάνει η Πολιτεία της Μινεσότας.

Πεντακόσιοι στρατιώτες της Εθνοφρουράς αναπτύχθηκαν το πρωί της Παρασκευής για να αποκαταστήσουν την τάξη στη Μινεάπολη, έπειτα από άλλη μια νύχτα βίαιων διαδηλώσεων μετά τον θάνατο ενός μαύρου, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από αστυνομικούς.

Τα μέλη της Εθνοφρουράς της πολιτείας της Μινεσότα «θα προσφέρουν στήριξη στις πολιτικές αρχές, για όσο διάστημα τους ζητηθεί, με στόχο να εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών», αναφέρει σε ένα δελτίο Τύπου το σώμα.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Τιμ Ουόλς υπέγραψε διάταγμα χθες το απόγευμα με το οποίο δίνει το πράσινο φως για την ανάπτυξη των δυνάμεων της Εθνοφρουράς.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στρατιώτες «συμμετείχαν ήδη σε διάφορες αποστολές» με τους πυροσβέστες και για να αντιμετωπίσουν τις «ταραχές που προκάλεσαν πολίτες», διευκρινίζεται στο δελτίο τύπου.

Συνέχισαν να αναπτύσσονται στη Μινεάπολη έως νωρίς το πρωί, φθάνοντας τους 500 «επί ποδός».

George Floyd is dead, after the cops kneeled on his neck until he lost consciousness.

It's been 6 years since the choking death of Eric Garner and here we are STILL.

The cops involved were fired. Now they should be arrested. pic.twitter.com/FK0P96N2MV