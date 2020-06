Δυο νεκροί σε Ντιτρόιτ και Όκλαντ – Νέο βίντεο σοκ από τη στιγμή του θανάτου του Τζορτζ Φλόιντ

Τεταμένη είναι η κατάσταση στις ΗΠΑ μετά το θάνατο αφροαμερικανού από κακομεταχείρηση που υπέστη από αστυνομικό. Έτσι, με αμείωτη ένταση συνεχίζονται τα επεισόδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αφορμή τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ απόρροια της αστυνομικής βίας. Μάλιστα, μετά τον θάνατο ενός νεαρού πολίτη στο Ντιτρόιτ πριν από μερικές ώρες, έγινε γνωστό πως άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Ο λόγος για έναν ομοσπονδιακό πράκτορα, ο οποίος δέχτηκε πυρά το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα) στη διάρκεια διαδηλώσεων στο Όκλαντ, τραυματίστηκε βαριά και κατέληξε λίγα λεπτά μετά. Στο ίδιο περιστατικό, τραυματίστηκε κι ένας συνάδελφός του. Περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά τους, δεν έχουν γίνει γνωστά.

Downtown Oakland right now on Franklin Street. "Whose streets? Our streets." #BlackLivesMatter pic.twitter.com/4KR6oa8qC6