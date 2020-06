Εκτός ελέγχου ο Τραμπ: Απειλεί με όπλα τους διαδηλωτές αν παραβιάσουν τον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «τα αγριότερα σκυλιά και τα απειλητικότερα όπλα που έχει ποτέ δει» θα είχαν υποδεχθεί τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν έξω από τον Λευκό Οίκο για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό, εάν είχαν παραβιάσει τον φράκτη.

Σε μία σειρά από tweet, ο Τραμπ φάνηκε επίσης να καλεί τους υποστηρικές του να διαδηλώσουν το βράδυ του Σαββάτου, λέγοντας: «ΑΠΟΨΕ, ΥΠΟΘΕΤΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΥΚΤΑ MAGA ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ;;» (MAGA εκ του "Make America Great Again." ! )

Ο Λευκός Οίκος σφαγίσθηκε χθες το βράδυ όταν εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Λαφαγέτ Σκουέρ. Αφού αρχικά αποχώρησαν, οι διαδηλωτές επέστρεψαν και ακολούθησαν αψιμαχίες με την αστυνομία. Τελικά η διαδήλωση έξω από τον Λευκό Οίκο διαλύθηκε νωρίς το πρωί.

Ο Τραμπ επαίνεσε τα μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένη με την φύλαξη του Λευκού Οίκου: «Και πολύ πρώτοι. Ημουν μέσα, παρακολουθούσα κάθε κίνηση, και δεν θα μπορούσα να έχω αισθανθεί πιο ασφαλής».

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου κατηγόρησε την δήμαρχο της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ (Αφροαμερικανή και Δημοκρατική) ότι αρνήθηκε να στείλει αστυνομία για να βοηθήσει την Μυστική Υπηρεσία του Λευκού Οίκου. Όμως, στην πραγματικότητα, αστυνομική δύναμη της πόλης Ουάσινγκτον είχε αναπτυχθεί στον χώρο και βοήθησε στον έλεγχο της δεύτερης συγκέντρωσης έξω από τον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μέσω του αγαπημένου του κοινωνικού δικτύου, του Twitter, χαρακτήρισε τους διαδηλωτές ως «ANTIFA» της ριζοσπαστικής Αριστεράς, καθώς λίγους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές βλέπει τα ποσοστά του να καταγράφουν κάθετη πτώση, τόσο λόγω της ανεργίας που βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ, όσο και λόγω της πλήρους αδυναμίας του να διαχειριστεί την πανδημία του κορωνοϊού.

It’s ANTIFA and the Radical Left. Don’t lay the blame on others!