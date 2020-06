Στα άκρα ο Τραμπ: Θα χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση» την ANTIFA - Εκτός ελέγχου η κατάσταση στις ΗΠΑ

Τραβάει το σχοινί ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι πρόκειται να χαρακτηρίσει «τρομοκρατική», την οργάνωση ANTIFA. Η συγκεκριμένη οργάνωση είναι αυτή που υποκινεί τις διαδηλώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού, του Τζορτζ Φλόιντ, από αστυνομικό., στις μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.