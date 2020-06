Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Η οργή έφθασε έξω από τον Λευκό Οίκο - Φυγάδευσαν τον Τραμπ - Βροχή τα δακρυγόνα στους διαδηλωτές

Χιλιάδες αστυνομικοί και στρατιώτες περιπολούν στις μεγάλες αμερικανικές πόλεις, την επομένη μίας ακόμη νύκτας διαδηλώσεων κατά του ρατσισμού που εκτράπηκαν σε βίαιες ταραχές, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του επιρρίπτουν την ευθύνη σε οργανώσεις της άκρας αριστεράς. Το βράδυ της Κυριακής διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο, με την Αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και τον Αμερικανό πρόεδρο να φυγαδεύεται σε καταφύγιο.

.@AP photographers are capturing the scene as protesters start fires near the White House and tensions with police mount during a third straight night of demonstrations.



Live updates: https://t.co/Z1pnxgltFy pic.twitter.com/YHvZuBnNs5 — The Associated Press (@AP) June 1, 2020

Η οργή που σάρωσε τις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό προκάλεσε βίαια επεισόδια που συνοδεύθηκαν από λεηλασίες και εμπρησμούς στην Μινεάπολη.

Παρά την ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων και σε ορισμένες περιπτώσεις την επιβολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας, η βία εξαπλώθηκε σε πολλές άλλες πόλεις, τη Νέα Υόρκη, την Φιλαδέλφεια το Ντάλας το Λας Βέγκας, το Σιάτλ, το Ντε Μόιν, το Μέμφις, την Ατλάντα, το Λος Αντζελες, το Μαϊάμι, το Πόρτλαντ, το Σικάγο, την Ουάσινγκτον.

Δρόμοι αποκλείσθηκαν, αυτοκίνητα και καταστήματα πυρπολήθηκαν και οι δυνάμεις ασφαλείας, ανεπτυγμένες σε μεγάλους αριθμούς, απάντησαν με δακρυγόνα και σε ορισμένες περιπώτσεις με σφαίρες από καουτσούκ.

Φυγάδευσαν τον Τραμπ - Διαμαρτυρία έξω από τον Λευκό Οίκο

Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα· το πρωί της Δευτέρας ώρα Ελλάδας) για να διαλύσει τους συμμετέχοντες σε διαδήλωση εναντίον της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού μπροστά στον Λευκό Οίκο, καθώς ξέσπασαν επεισόδια σε διάφορες περιοχές της Ουάσινγκτον. Μάλιστα, υπό τον φόβο του χειρότερου σεναρίου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να μεταφέρθηκε σε καταφύγιο.

The guardhouse at the White House has been set on fire. The police rushes forward and gassed the crowd. pic.twitter.com/Hi9XcSbpiJ — Eric Angelo (@MrEricAngelo) June 1, 2020

Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε μπροστά στην επίσημη κατοικία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φωνάζοντας συνθήματα, κρατώντας πλακάτ και βάζοντας φωτιές, παρότι στην αμερικανική πρωτεύουσα έχει τεθεί σε εφαρμογή απαγόρευση της κυκλοφορίας κατ’ εντολή της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ.

Breaking news: Police fired tear gas at protesters who set fires near the White House as unrest continued in cities across America for a 6th consecutive night. Here’s the latest: https://t.co/iSU7z7NjZB pic.twitter.com/QPuOVkKb6X — The New York Times (@nytimes) June 1, 2020

«Πρέπει ν΄αλλάξει»

Οι διαδηλωτές σε διάφορες πόλεις φώναζαν «Black Lives Matter» και «I Can't Breath» (τις τελευταίες λέξεις του Τζορτζ Φλόιντ πριν ξεψυχήσει κάτω από το γόνατο του αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν). «Κανείς δεν ενδιαφέρεται για μας όσο δεν είμαστε νεκροί. Και διαδηλώνουμε και τίποτε δεν γίνεται. Αυτό θέλουμε ν΄αλλάξει», έλεγε μία διαδηλώτρια στο Μαϊάμι.

Περί τους 5.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς αναπτύχθηκαν σε 15 πόλεις, ανάμεσά τους και η Ουάσινγκτον, και 2.000 βρίσκονται σε ετοιμότητα για να επέμβουν εάν είναι αναγκαίο, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνοφρουρά.

Στην Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο παραδέχθηκε ότι ένα βίντεο που δείχνει περιπολικό να ανοίγει δρόμο μέσα από το πλήθος είναι «ενοχλητικό», αλλά δικαιολόγησε τη συμπεριφορά των αστυνομικών, που βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία «εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση».

Χθες το βράδυ, βόμβα μολότοφ ρίχθηκε στο εσωτερικό περιπολικού χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Αλλά ο ντε Μπλάζιο αρνήθηκε να επιβάλει απαγόρευση της κυκλοφορίας και να καλέσει «εξωτερικές» δυνάμεις ασφαλείας. Στο Λος Αντζελες, στρατιώτες της Εθνοφρουράς με πολεμική εξάρτυση και οπλισμένοι με τουφέκια άρχισαν να περιπολούν στο κέντρο της πόλης το πρωί.

Δημοσιογράφοι δέχθηκαν σε πολλές πόλεις επίθεση, τόσο από αστυνομικούς όσο και από διαδηλωτές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί στα μέσα ενημέρωσης σήμερα, κατηγορώντας τα ότι «κάνουν τα πάντα για να τροφοδοτήσουν το μίσος και την αναρχία».

Ο Τραμπ, αντιμέτωπος με τις μεγαλύτερες ταραχές της θητείας του, την ώρα που η χώρα βρίσκεται στο έλεος της επιδημίας Covid-19, δεσμεύθηκε να σταματήσει την «συλλογική βία» και κατήγγειλε ενέργειες «ριζοσπαστικών ακροαριστερών» στοιχείων και κυρίως του κινήματος "antifa" , το οποίο θέλει να εντάξει στην αμερικανική λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Το επόμενο βήμα διχάζει τους συμβούλους Τραμπ

Καθώς οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι υψηλόβαθμοι σύμβουλοί του δεν μπορούν να συμφωνήσουν στα επόμενα βήματα του Λευκού Οίκου για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Ο Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Μαρκ Μίντοους ασκεί πιέσεις ώστε ο πρόεδρος Τραμπ να απευθύνει ένα επίσημο διάγγελμα προς το αμερικανικό έθνος για να δώσει έμφαση στην υποστήριξή του στην τήρηση του νόμου και της τάξης, αλλά και στους αστυνομικούς.

Από την άλλη μεριά, ο γαμπρός και υψηλόβαθμος σύμβουλος του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ μαζί με άλλους υψηλόβαθμους συμβούλους επιχειρηματολογούν κατά μιας τέτοιας κίνησης, υποστηρίζοντας ότι ο τόνος που θα έχει μπορεί να απομακρύνει σημαντικούς ψηφοφόρους ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων και των Αφροαμερικανών, την υποστήριξη των οποίων προσπαθεί να κερδίσει η κυβέρνηση Τραμπ.

Ένα προεδρικό διάγγελμα θα αποσπάσει την προσοχή της κοινής γνώμης από το μήνυμα του προέδρου Τραμπ για την επανεκκίνηση της οικονομίας το συντομότερο δυνατό, όπως υποστηρίζουν όσοι είναι αντίθετοι προς την κίνηση αυτή. Το τελευταίο προεδρικό διάγγελμα του Τραμπ που έγινε στα μέσα Μαρτίου από το Οβάλ Γραφείο είχε κεντρικό θέμα την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού, ενώ δεν καταγράφηκε εσωτερικά ως επιτυχία, καθώς ο Λευκός Οίκος έπρεπε μετά την πραγματοποίησή του να ξεκαθαρίσει σημεία από το γραπτό κείμενο που εκφώνησε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είχε γραφτεί βιαστικά.

«Να σιωπήσει ο Τραμπ»

Η δήμαρχος της Ατλάντα Κίσα Λανς Μπότομς παρέβαλε την κατάσταση με τις ταραχές στο Σάρλοτσβιλ, όπου οι συγκρούσεις ανάμεσα σε υποστηρικτές της κυριαρχίας των λευκών και αντιφασιστών προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δεκάδων τον Αύγουστο 2017. ο Τραμπ είχε τότε δηλώσει ότι υπάρχουν «πολύ εντάξει άνθρωποι και στις δύο πλευρές».

«Ο πρόεδρος Τραμπ επιβαρύνει την κατάσταση», δήλωσε στο δίκτυο CBS. «Εχουμε ξεπεράσει το σημείο καμπής. Η ρητορική του το μόνο που κάνει είναι να πυροδοτεί την κατάσταση και πρέπει να σιωπήσει». «Θα έπρεπε να ενώσει τη χώρα και όχι να συνδαυλίζει τις φλόγες», δήλωσε σήμερα η δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι στο ABC.

Ο υποψήφιος των δημοκρατικών τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου Τζο Μπάιντεν καταδίκασε τις βιαιότητες. «Οι διαδηλώσεις απέναντι σε τέτοια (αστυνομική) αγριότητα αποτελούν δικαίωμα και ανάγκη...Ο εμπρησμός πόλεων και οι καταστροφές δεν είναι», είπε.

Βυτιοφόρο πήγε να πέσει πάνω σε διαδηλωτές στη Μινεάπολη

Οδηγός δεξαμενοφόρου κινήθηκε μέσα σε πλήθος διαδηλωτών στον κλειστό διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 35 West στη Μινεάπολη, πάντως δεν τραυματίστηκε κανείς, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο οδηγός του φορτηγού κατέβηκε από το όχημα και υπέστη ξυλοδαρμό από διαδηλωτές, προσθέτει το πρακτορείο.

Η Μινεάπολη και πολλές άλλες αμερικανικές πόλεις συγκλονίζεται από κύμα διαδηλώσεων και ταραχών μετά τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς τη Δευτέρα, γεγονός το οποίο μετατράπηκε σε σύμβολο του βαθιά εδραιωμένου ρατσισμού σε βάρος των μελών των φυλετικών μειονοτήτων.