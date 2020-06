Η βασίλισσα Ελισάβετ βγήκε από την καραντίνα και πήγε για... ιππασία! (Φωτογραφίες)

Όχι, η 94χρονη βασίλισσα Ελισάβετ με το που βγήκε από την καραντίνα που είχε επιβληθεί λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού δεν πήγε για βόλτα στους κήπους του Γουίνδσορ, αλλά για... ιππασία.

Μάλιστα, η Ελισάβετ που ως γνωστόν λατρεύει τα άλογα από μικρή, έκανε τις βόλτες της με ένα 14χρονο πόνι.

Σημειώνεται πως καθ'ολη τη διάρκεια του lockdown η Ελισάβετ βρισκόταν στο Κάστρο του Γουίνδσορ μαζί με τον σύζυγό της τον 98χρονο Πρίγκιπα Φίλιππο. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν πολύ αυστηρά με το προσωπικό που ζούσε μαζί τους να υποβάλλεται σε τεστ και να μπαίνει σε καραντίνα.

Δείτε φωτογραφίες με τη βασίλισσα να κάνει ιππασία:

🐴 The Queen is pictured riding Fern - a 14 year old Fell Pony - in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3