Οργή και στον Καναδά για τη δολοφονία Φλόιντ: Διαδήλωση κατέληξε σε συγκρούσεις και λεηλασίες (Βίντεο)

Και στο Μόντρεαλ του Καναδά χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν χθες Κυριακή στους δρόμους για να καταδικάσουν τον ρατσισμό και την αστυνομική βία στο πλαίσιο διαδήλωσης που έγινε στο κέντρο της πόλης με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Οι διαδηλώσεις κατέληξαν σε άγριες συγκρούσεις και λεηλασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Για τρεις ώρες περίπου 10.000 άνθρωποι, σύμφωνα με ανεπίσημους υπολογισμούς, είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης και διαδήλωναν ειρηνικά χθες το απόγευμα σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους διαδηλωτές στις ΗΠΑ, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρισκόταν εκεί.

Ωστόσο λίγο μετά την εντολή που δόθηκε να διαλυθεί η διαδήλωση όταν είχε αρχίσει να νυχτώνει, επεισόδια ξέσπασαν στο κέντρο του Μόντρεαλ όταν μια ομάδα διαδηλωτών πέταξε αντικείμενα κατά των δυνάμεων της τάξης. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα. Ταραξίες έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, ενώ σε βίντεο τηλεοπτικών σταθμών φαίνεται ένας που φεύγει αφού έχει κλέψει μια ηλεκτρική κιθάρα από κατάστημα με μουσικά όργανα. Η ηρεμία επανήλθε στο κέντρο του Μόντρεαλ αργά το βράδυ, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει τον αριθμό των συλλήψεων στις οποίες προχώρησε.

As night falls and police try to break up remaining protestors, A group of people have smashed the windows of Steve’s Music store and grabbed a bunch of guitars #manifencours pic.twitter.com/AJ0wiOmAdk