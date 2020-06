Viral: Η μαύρη διαδηλώτρια που «γονάτισε» μπροστά στους αστυνομικούς

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει η φωτογραφία μιας διαδηλώτριας που γονατίζει διαμαρτυρόμενη μπροστά σε ένα «τείχος» αστυνομικών, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Σαν Χοσέ την Παρασκευή, στο περιθώριο των διαμαρτυριών για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, που έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις και συγκρούσεις στις ΗΠΑ.

H φωτογραφία τραβήχτηκε από τον Dai Sugano, έναν φωτορεπόρτερ που κάλυψε την περασμένη Παρασκευή τη διαδήλωση στο Σαν Χοσέ για λογαριασμό των Mercury News. Η εικόνα της μαύρης γυναίκας που γονατίζει σε απόσταση αναπνοής μπροστά στους αστυνομικούς, οι οποίοι στέκονται παραταγμένοι με τα κλομπ ανά χείρας είχε τρομερή απήχηση στα social media, με εκατοντάδες χρήστες να την κοινοποιούν εξαιτίας του «συμβολισμού» της και των όσων εκφράζει με τόσο εύγλωττο τρόπο.

A protester takes a knee during a #SanJose protest on Friday after #GeorgeFloyd's death in #Minneapolishttps://t.co/F7x74e8xmq@mercnews @EastBayTimes #GeorgeFloydprotest pic.twitter.com/2vfUo3IO9o