Δολοφονία Φλόιντ: Εμπρηστικό διάγγελμα Τραμπ με νέες απειλές προς τους κυβερνήτες – Επεισόδια έξω από τον Λευκό Οίκο

Εικόνες που θυμίζουν εμφύλιο εκτυλίσσονται τα τελευταία 24ωρα στις ΗΠΑ με αποκορύφωμα ενδεχομένως την άγρια επίθεση αστυνομικών σε διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον Λευκό Οίκο, στιγμές πριν το διάγγελμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πλέον φαίνεται να έχει χάσει κάθε έλεγχο της κατάστασης. Η δολοφονία του Αφροαμερικάνου Τζορτζ Φλόιντ προκάλεσε κύμα οργής που σάρωσε τις ΗΠΑ απ άκρη σ΄ άκρη.

RIOT POLICE GAS PROTESTERS OUTSIDE WHITE HOUSE MOMENTS BEFORE TRUMP TO SPEAK - https://t.co/Cx4qX9Fj7Ppic.twitter.com/lBli5NbbYs — Breaking911 (@Breaking911) June 1, 2020

Εμπρηστικό διάγγελμα Τραμπ

Στο διάγγελμά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα στείλει τις Ένοπλες Δυνάμεις να αποκαταστήσουν την τάξη, εάν «μία πόλη ή πολιτεία αρνηθεί να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προστατέψει τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων της».

"If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them," Pres. Trump threatens. https://t.co/mdOm9xWufj pic.twitter.com/JRJngsJ7jf — ABC News Politics (@ABCPolitics) June 1, 2020

Ο ίδιος φανερά εκνευρισμένος από την τροπή που πήραν τα γεγονότα, ανακοίνωσε πως θα στείλει χιλιάδες βαριά οπλισμένους στρατιώτες και αστυνομικούς για να αποκαταστήσει την τάξη στην αμερικανική πρωτεύουσα.

BREAKING: Pres. Trump says he is "dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel, and law enforcement officers" in response to continued protests in Washington, D.C.



"Our 7:00 curfew will be strictly enforced." https://t.co/n0fWIF4N9X pic.twitter.com/XkSlgLPxo4 — ABC News (@ABC) June 1, 2020

Παράλληλα ο Τραμπ χαρακτήρισε ενέργειες «εσωτερικής τρομοκρατίας» τις ταραχές που καταγράφονται από την περασμένη εβδομάδα σε πολλές αμερικανικές πόλεις.

Ο Τραμπ κάλεσε τους κυβερνήτες των πολιτειών να λάβουν αυτές που χαρακτήρισε απαραίτητες αποφάσεις για να ανακτήσουν την «κυριαρχία» του κράτους «στους δρόμους» των πόλεων της χώρας. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε «ντροπή» τις ταραχές της Κυριακής στην Ουάσινγκτον.

On the return to the White House after church visit pic.twitter.com/U2oONLO3AV — Steve Holland (@steveholland1) June 1, 2020

Τα μέτρα ασφαλείας μέσα και έξω από τον Λευκό Οίκο ήταν δρακόντεια, καθώς συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι ταραχές στην αμερικανική πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις.

Τεράστια διαδήλωση πραγματοποιήθηκε και στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ με τους διαδηλωτές να ζητούν την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων, αλλά και την αλλαγή στη γενικότερη πολιτική της αστυνομίας και της πολιτικής ηγεσίας στις ΗΠΑ, η οποία ανέχεται επί δεκαετίες την απάνθρωπη - σε πολλές περιπτώσεις - συμπεριφορά των αστυνομικών οργάνων.

Aerial view shows massive march extending multiple city blocks in Philadelphia, one of numerous protests over the death of George Floyd that are roiling the nation. https://t.co/s5uDBXwHyA pic.twitter.com/rhbJ29iLYv — ABC News (@ABC) June 1, 2020

Πιέσεις Τραμπ σε κυβερνήτες

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται λίγες ώρες μετά τις επικρίσεις Τραμπ, σε βάρος κυβερνητών για την απάντησή τους στις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Τραμπ τους είπε τους ότι θα πρέπει να υιοθετήσουν σκληρότερη στάση και ότι η τωρινή απάντησή τους τούς κάνει να φαίνονται αδύναμοι.

«Πρέπει να επιβάλεστε, εάν δεν επιβάλεστε, χάνετε τον χρόνο σας. Θα σας πατήσουν, θα φαίνεστε σαν βλάκες. Γελάει ο κόσμος μαζί σας, πρέπει να επιβληθείτε», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, που επικαλέστηκε την ηχογράφηση της κλήσης.

«Πρέπει να συλλάβετε ανθρώπους, πρέπει να δικάσετε ανθρώπους, και πρέπει να πάνε στη φυλακή για πολύ καιρό», είπε εξάλλου ο Τραμπ, σύμφωνα με του New York Times. Ο ίδιος επεσήμανε πως θα βάλει τον πρόεδρο των Επιτελείων Στρατού επικεφαλής, αλλά δεν διευκρίνισε τι εννοούσε ή εάν θα έδινε το πράσινο φως για να αναπτυχθεί τακτικός στρατός ενάντια στους διαδηλωτές.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ. Μπ. Πρίτσκερ είπε στον Τραμπ ότι η ρητορική του επιδεινώνει μια ήδη εκρηκτική κατάσταση, για να ακολουθήσει η απάντηση σε απότομο ύφος από τον Ρεπουμπλικανό δισεκατομμυριούχο.

Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί με δεκάδες περιοχές να έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχουν καλέσει την Εθνική Φρουρά: Αριζόνα, Άρκανσο, Καλιφόρνια, Φλόριντα, Ιλλινόι, Μίσιγκαν, Νεμπράσκα, Νεβάδα, Οκλαχόμα, Όρεγκον, Βιρτζίνια, Κολοράντο, Τζόρτζια, Ιντιάνα, Κεντάκι, Μινεσότα, Βόρεια Καρολίνα, Οχάϊο, Πενσιλβάνια, Νότια Καρολίνα, Νότια Ντακότα, Τενεσί, Τέξας, Γιούτα, Ουάσινγκτον, Γουισκόνσιν, Επαρχία της Κολούμπια.