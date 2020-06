«Έκρηξη» οργής στις ΗΠΑ: Συνεχίζονται οι ταραχές μετά τη δολοφονία Φλόιντ - Βγάζει τον στρατό στους δρόμους ο Τραμπ (Βίντεο)

Ανεξέλεγκτη μοιάζει η κατάσταση στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του αφροαμερικανού Τζόρτζ Φλόιντ από αστυνομικούς, με τις ταραχές να συνεχίζονται σε πολλές πολιτείες. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος που χαρακτήρισε τα επεισόδια «εγχώρια τρομοκρατία» ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτών με βαρύ οπλισμό στην Ουάσινγκτον, την ώρα που σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατος του Φλόιντ ήταν «ανθρωποκτονία».

Για έβδομη συνεχή νύχτα οι ΗΠΑ βυθίστηκαν στο χάος των βίαιων διαδηλώσεων, με τις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ να ρίχνουν κι άλλο «λάδι στη φωτιά», με αποκορύφωμα τις δηλώσεις που έκανε τα ξημερώματα, λέγοντας πως θα φέρει στρατό για να επιβάλει την τάξη στην Ουάσιγκτον και πως οι κυβερνήτες των Πολιτειών «καλά θα κάνουν να επιβάλλουν την τάξη» χρησιμοποιώντας την Εθνοφρουρά, αλλιώς «θα λύσω εγώ το πρόβλημα γι’ αυτούς». Ο Τραμπ αυτοχαρακτηρίστηκε μάλιστα ως ο «πρόεδρος του νόμου και της τάξης» βγάζοντας φωτογραφίες με την Βίβλο στα χέρια του.

Στους δρόμους της Ουάσινγκτον βαριά οπλισμένοι στρατιώτες

Ο Τραμπ, μιλώντας στο πάρκο Λαφαγιέτ, κοντά στον Λευκό Οίκο και με ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις να τον προστατεύουν, έκανε λόγο για «εγχώρια τρομοκρατία» και για «εικόνες ντροπής» στην Ουάσιγκτον. Αφού αποφάσισε να ανακηρύξει τρομοκρατική οργάνωση την ANTIFA, είπε μεταξύ άλλων πως τα επεισόδια της Κυριακής στην Ουάσιγκτον αποτέλεσαν εικόνες ντροπής για την χώρα και πως γι’ αυτό σκοπεύει να φέρει «βαριά οπλισμένους στρατιώτες» για ενίσχυση των δυνάμεων ώστε να επιβληθεί η τάξη στην πόλη, αλλά και την υπόλοιπη χώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε μάλιστα τους κυβερνήτες πως θα πρέπει κι αυτοί να λάβουν παρόμοια μέτρα και να δεχτούν την παρουσία Εθνοφρουράς και στρατού, γιατί διαφορετικά θα το κάνει ο ίδιος, με «ταχύτητα» ώστε να επανακτηθεί ο έλεγχος στους δρόμους. Προς το παρόν, Νέα Υόρκη, Ιλινόις, Μίσιγκαν και Καλιφόρνια έχουν δηλώσει αντίθετες με αυτή την προοπτική.

Μετά το τέλος του διαγγέλματός του, ο Τραμπ περπάτησε ως την εμβληματική αγγλικανική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, στο Πάρκο Λαφαγιέτ, ένα τετράγωνο από τον Λευκό Οίκο — το κτίριο υπέστη φθορές στα επεισόδια της προηγουμένης — με ελικόπτερα να πετούν από πάνω και δεκάδες στελέχη της προεδρικής ασφάλειας να τον πλαισιώνουν. Στον ναό αυτόν, που αποκαλείται «η εκκλησία των προέδρων», έχουν πάει όλοι οι εν ενεργεία αρχηγοί του κράτους των ΗΠΑ από το 1816, όταν ανεγέρθηκε. «Έχουμε μια σπουδαία χώρα», είπε ο Τραμπ φωτογραφιζόμενος μπροστά στην εκκλησία, κρατώντας ένα αντίτυπο της Αγίας Γραφής, προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Το CNN από την πλευρά του μετέδωσε εικόνες με στρατιωτικά οχήματα να μπαίνουν μέσα στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, στρατωτικά ελικόπτερα πετούν πάνω από διαδηλωτές σε χαμηλό ύψος για να τους υποχρεώσουν να φύγουν.

Helicopter parked over a crowd at 5/E St Nw #WashingtonDCProtest trying to force ppl away with noise and wind pic.twitter.com/x0AcC3ob0S — Daniella Cheslow (@Dacheslow) June 2, 2020

Ολα αυτά, την ώρα που μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών κατά ειρηνικών διαδηλωτών, προκειμένου να τους απομακρύνει από τον Λευκό Οίκο, όπως ανέφεραν τα μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ, με την δήμαρχο της πόλης να κάνει λόγο για ντροπιαστική συμπεριφορά της αστυνομίας.

Heavily armed federal officers fired gas canisters at a crowd of nonviolent demonstrators outside the White House. 'This was a peaceful protest,' CNN analyst Jackie Kucinich wrote. 'And they are using tear gas. In the United States. In front of the White House.' pic.twitter.com/kRq3vyV13I — NowThis (@nowthisnews) June 1, 2020

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στις ΗΠΑ - Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Νέα Υόρκη

Το κέντρο του Μανχάταν επίσης μετατράπηκε σε θέατρο λεηλασιών, γεγονός που ώθησε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης να ανακοινώσει την επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας, για περισσότερες ώρες, σήμερα.

Καταστήματα γνωστών εταιρειών, όπως των Nike και Michael Kors, στην 5η Λεωφόρο, καταστήματα με ηλεκτρονικά, κινητά τηλέφωνα, Lego και άλλα στις λεωφόρους του Midtown λεηλατήθηκαν προτού τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας, μέτρο άνευ προηγουμένου, στις 23:00 τοπική ώρα (στις 06:00 ώρα Ελλάδας), διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Swarms of people trying to break in and loot Macy’s. NYC curfew won’t be stopping them tonight... #NYCRiots #nycprotest pic.twitter.com/K8aLDIsAKz — Daniel McCarter (@DanielMcCarter) June 2, 2020

Ομάδες νεαρών κυκλοφορούσαν από τον έναν δρόμο στον άλλον, ενώ ολόκληρες οδοί σε αυτή την πολύ τουριστική υπό κανονικές συνθήκες συνοικία αλλά εγκαταλελειμμένη εξαιτίας της πανδημίας είχαν αποκλειστεί από την αστυνομία.

Ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την κατάσταση. Ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση θα αρχίσει «νωρίτερα» σήμερα Τρίτη, από τις 20:00. Χθες επιβλήθηκε — για πρώτη φορά — από τις 23:00 ως τις 05:00. Πάντως ο δήμαρχος διαβεβαίωσε πως «η πόλη είναι εντελώς υπό έλεγχο και κατά το μεγαλύτερο μέρος της ήρεμη και ειρηνική».

Η επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας ανακοινώθηκε μερικές ώρες νωρίτερα από τον δήμαρχο και τον κυβερνήτη της πολιτείας της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, μετά τις διαδηλώσεις και τις λεηλασίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ειδικά στη συνοικία Σόχο.

This is another quick 'message' I'd like to put out on this thread before I dig into the juicy stuff.



This is a video of Law Enforcement stopping & surrounding individuals in a car.



>>Notice how they don't step IN FRONT OF THE CAR.<<#GetOffTheRoadspic.twitter.com/JoTYEwM9Ja — wolf (@ImNotTheWolf) June 2, 2020

Στην Ατλάντα όπου ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας, η Εθνοφρουρά μαζί με την αστυνομία, απομάκρυναν με την βία το πλήθος, ενώ έγιναν 350 συλλήψεις. Στο Λος Αντζελες συνεχίστηκαν για άλλη μία ημέρα οι λεηλασίες και οι βανδαλισμοί, με τον δήμαρχο, Ερικ Γκαρσέτι, να βγάζει κι αυτός την Εθνοφρουρά στους δρόμους.

Στο Ντάλας οι αστυνομικοί διέλυσαν το πλήθος με χημικά και συγκρούστηκαν με διαδηλωτές σε γέφυρα, ενώ αυτοί διαδήλωναν ήρεμα, όπως τουλάχιστον αναφέρουν τα Αμερικανικά ΜΜΕ. Στην Μινεάπολις συνεχίστηκαν για άλλη μία ημέρα τα επεισόδια, με δεκάδες συλλήψεις και τραυματισμούς.

A journalist is seen bleeding after police fired tear gas and rubber bullets at protesters in Minneapolis.



Journalists covering the protests in the US over the death of George Floyd have found themselves under attack, by police and at times by protesters



📸 Chandan Khanna pic.twitter.com/5cPfCYIlFf — AFP news agency (@AFP) June 2, 2020

Στη Βιρτζίνια οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών για να διαλύσουν το πλήθος, το οποίο μάλιστα προειδοποιήθηκε από το Α.Τ. να διαλυθεί, καθώς προσπαθούσαν να κατεδαφίσουν αγάλματα από μνημείο, τα οποία θα μπορούσαν λόγω του βάρους τους, να προκαλέσουν σοβαρότατους τραυματισμούς.

Video of the tear gas spreading through crowd during #richmondprotest / #GeorgeFloydprotest in Richmond. pic.twitter.com/ohLxZrOOeF — VPM (@myVPM) June 1, 2020

Στη Φιλαδέλφεια χιλιάδες κόσμου βγήκε στους δρόμους να διαδηλώσει παρά τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας, τα οποία ισχύουν στις μεγάλες πόλεις των Πολιτειών: Αλαμπάμα, Αριζόνα, Καλιφόρνια, Κολοράντο, DC, Φλόριντα, Τζόρτζια, Ιλινόις, Αϊόβα, Ιντιάνα, Μίσιγκαν, Μινεσότα, Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη, Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο, Πενσιλβάνια, Τένεσι, Τέξας, Βιρτζίνια και Γουισκόνσιν.

H αστυνομία στο Σεντ Λούις, στην πολιτεία του Μιζούρι, ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ ότι τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στους διαδηλωτές και την αστυνομία. Οι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής και τα τραύματά τους θεωρείται ότι "δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους", ανέφερε η αστυνομία στο Twitter.

Νεκρός δημοφιλής αφροαμερικανός εστιάτορας από αστυνομικά πυρά

Δημοφιλής Αφροαμερικανός ιδιοκτήτης εστιατορίου έχασε τη ζωή του στην πόλη Λούιβιλ της πολιτείας Κεντάκι τις πρώτες πρωινές ώρες τη Δευτέρα, όταν στελέχη της αστυνομίας και της Εθνοφρουράς άνοιξαν πυρ για να απωθήσουν πλήθος που διαδήλωνε εναντίον των σκοτωμών Αφροαμερικανών από την αστυνομία, γνωστοποίησαν οι αρχές.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Λούιβιλ αποπέμφθηκε και δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε αργία όταν οι αρχές ενημερώθηκαν πως στελέχη της αστυνομίας έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων χωρίς να έχουν ενεργοποιήσει τις κάμερες που φορούν για να υπάρχει καταγραφή των γεγονότων, διευκρίνισε ο δήμαρχος Γκρεγκ Φίσερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Είχαμε μια φρικτή τραγωδία χθες βράδυ στη συμβολή της 26ης [οδού] και της Μπρόντγουεϊ», είπε ο Φίσερ. «Χάσαμε έναν υπέροχο πολίτη, που ονομαζόταν Ντέιβιντ Μάκατι», πρόσθεσε.

Protestors have set Dino’s Foodmart on fire. This is where law enforcement shot and killed David McAtee 24 hours ago. This protest was peaceful until this #LouisvilleProtests @WLKY pic.twitter.com/U01KCsG1Lq — Shaquille Lord (@ShaqWLKY) June 2, 2020

«Ανθρωποκτονία» ο θάνατος Φλόιντ αναφέρει το πόρισμα του ιατροδικαστή

Εν τω μεταξύ, ο ιατροδικαστής έδωσε το πόρισμα του θανάτου του Τζορτζ Φλόιντ από τον αστυνομικό στην Μινεσότα. Οπως ανέφερε, πρόκειται για θάνατο από ασφυξία «λόγω συμπίεσης του λαιμού».

«Η διαρκής πίεση στη δεξιά πλευρά της καρωτίδας αρτηρίας του Φλόιντ εμπόδισε τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο και το βάρος στην πλάτη του εμπόδισε την ικανότητά του να αναπνέει», δήλωσε δικηγόρος της οικογένειας του Φλόιντ, μετά την έκθεση της αυτοψίας. Τα συγκεκριμένα ευρήματα της αυτοψίας ωστόσο, διαφέρουν από εκείνα του Hennepin County, ο οποίος εξέτασε το σώμα του Φλόιντ πριν ο αστυνομικός που του αφαίρεσε την ζωή, κατηγορηθεί για φόνο την Παρασκευή. Η επίσημη ιατροδικαστική εξέταση είναι ακόμα εν εξελίξει, αλλά έχουν γίνει γνωστές κάποιες πληροφορίες από τα προκαταρκτικά ευρήματα. Σύμφωνα με αυτές, δεν βρέθηκαν φυσικά ευρήματα που να υποστηρίζουν την τραυματική ασφυξία ή τον στραγγαλισμό. Επίσης, γίνεται λόγος για υποκείμενα νοσήματα, όπως στεφανιαία νόσος και υπέρταση.