Τόπος προσκυνήματος, μια τοιχογραφία στο σημείο που σκότωσαν τον Τζορτζ Φλόιντ (Βίντεο)

Την επομένη του φόνου του Αφροαμερικανού George Floyd στη Μινεάπολη από τον αστυνομικό Derek Chauvin, οι καλλιτέχνες Xena Goldman, Cadex Herrera και Greta McLain ξεκίνησαν να φιλοτεχνούν στο σημείο της δολοφονίας μια τοιχογραφία, η οποία πλέον έχει γίνει τόπος προσκυνήματος.

«Ένιωσα ότι πρέπει αμέσως να δράσω», είπε, σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο Hyperallergic, η Xena Goldman που ήταν η αιχμή του δόρατος στο πρότζεκτ. «Η πλειονότητα των αστυνομικών στη Μινεάπολη δεν ζουν στην πόλη. Το να έχεις αστυνομικούς που δεν εκπροσωπούν την κοινότητα την οποία υποτίθεται ότι υπηρετούν δεν αντιπροσωπεύει ούτε εμάς ούτε αυτό που θέλουμε για την πόλη μας. Είναι απολύτως τρομερό».

Στο επίκεντρο της διαστάσεων 6 επί 2 μέτρων τοιχογραφίας είναι το πορτρέτο του George Floyd. Πλαισιώνεται με φιγούρες διαδηλωτών, ζωγραφισμένες μέσα στα γράμματα του ονόματός του. Ως φόντο, ο Herrera ζωγράφισε ένα ηλιοτρόπιο με τα ονόματα άλλων Αφροαμερικανών που έχει σκοτώσει η αστυνομία. Η τοιχογραφία ολοκληρώθηκε μέσα σε 12 ώρες, με τη βοήθεια των καλλιτεχνών Niko Alexander και Pablo Hernandez. Όπως τόνισε ο Cadex Herrera, «η ιδέα ήταν να απεικονίσουμε τον Floyd όχι ως μάρτυρα αλλά ως ήρωα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ήταν πηγή φωτός και για την οικογένειά του και για την κοινότητα».

‘Let’s do this another way,’ Terrence Floyd told the crowd at a makeshift memorial for his brother George Floyd, imploring them to vote https://t.co/PKfHAFiCwk pic.twitter.com/QHZfZc7hs9

Κάτοικοι της Μινεάπολης πηγαίνουν στη γωνία 38th Street και Chicago Avenue South για να αφήσουν ένα λουλούδι και, στο κάτω μέρος της τοιχογραφίας, στο στήθος του Floyd, κάποιος πρόσθεσε τη φράση «I can breath now».

All is quiet at George Floyd memorial. Dozens remain, sharing their stories. No police in sight. Looks like a good night here in Minneapolis. pic.twitter.com/iBQiQE3qxq