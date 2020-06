Επεισόδια και στο Σεντ Λούις: Τραυματίστηκαν αστυνομικοί από σφαίρες - Έκλαψε on camera ο επικεφαλής τους (Βίντεο)

H αστυνομία στο Σεντ Λούις, στην πολιτεία του Μιζούρι, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στους διαδηλωτές και την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής και τα τραύματά τους θεωρείται ότι "δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους", ανέφερε η τοπική αστυνομία στο Twitter.

Μιλώντας για λεηλασίες και βανδαλισμούς, ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στις κάμερες: "δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει αυτό με το θάνατο του Φλόιντ, δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει ο θάνατος του Φλόιντ με το χάος στη χώρα " εξηγώντας ότι οι αστυνομικοί του έδειξαν αξιοσημείωτη αυτοσυγκράτηση κατά τις ταραχές, και ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Έκανε επίσης λόγο για πυροβολισμούς από "ένα δειλό".

Δείτε το βίντεο:

Chief Hayden provides an update on 4 of our officers who were struck by gunfire tonight during the downtown unrest. https://t.co/Ml1CgIikHf