Βίαιη επίθεση τούρκου αξιωματούχου σε πρόσφυγα από την Συρία – Τον χαστούκισε στο πρόσωπο

Σύρος πρόσφυγας δέχτηκε βίαιη επίθεση από τούρκους αξιωματούχους στην στη νοτιοανατολική επαρχία Σανλιούρφα της Τουρκίας, ανέφερε σήμερα Τρίτη, 2/6/2020, το Al Arabiya.

Ο άνδρας, ο οποίος συστήθηκε ως ο Αχμέντ Χιλάλ, πήγαινε στα πρόβατά του στην περιοχή Τσεϊλάνπιναρ όταν αξιωματικοί ασφαλείας από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικών Επιχειρήσεων (TİGEM) τον σταμάτησαν κοντά σε μια περιοχή που δήλωσαν ότι δεν επιτρέπεται να βρίσκεται.

Σε ένα βίντεο που κοινοποίησε το Al Arabiya, ο Χιλάλ φαίνεται να απαντά στα αραβικά σε ερωτήσεις των κυβερνητικών υπαλλήλων, ένας από τους οποίους αρπάζει τον πρόσφυγα από το κολάρο επειδή δεν μιλά στα τουρκικά και τον χτυπά βίαια δύο φορές στο πρόσωπο.

A Syrian refugee shepherd identifying himself as Ahmed Hilal was violently slapped by Turkish government employees in the Ceylanpınar district of Şanlıurfa province in southeastern #Turkey, according to a video that has stirred outrage.#Syrianhttps://t.co/e8ldjApNmf pic.twitter.com/VxviYtgsRC