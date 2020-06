Το παρασκήνιο πίσω από τα επεισόδια στην Ουάσινγκτον – Βροχή τα δακρυγόνα για να φωτογραφηθεί ο Τραμπ με τη Βίβλο

Εικόνες που θυμίζουν εμφύλιο εκτυλίσσονται τα τελευταία 24ωρα στις ΗΠΑ με αποκορύφωμα ενδεχομένως την άγρια επίθεση αστυνομικών σε διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον Λευκό Οίκο, στιγμές πριν το διάγγελμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χτες τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ο οποίος πλέον φαίνεται να έχει χάσει κάθε έλεγχο της κατάστασης. Η δολοφονία του Αφροαμερικάνου Τζορτζ Φλόιντ προκάλεσε κύμα οργής που σάρωσε τις ΗΠΑ απ άκρη σ΄ άκρη.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί έξω από τον Λευκό Οίκο για να διαμαρτυρηθεί για τη βιαιότητα της αστυνομίας πέρασε τη Δευτέρα κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της δικαιοσύνης. Παρακολουθούσε καθώς αστυνομικοί και μέλη της Εθνικής Φρουράς πλημμύριζαν την πλατεία Λαφαγιέτ. Και λίγο πριν από τις 7 μ.μ. οπότε τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας δέχθηκε «βροχή» από δακρυγόνα.

Ήταν επειδή ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος πέρασε μέρος του Σαββατοκύριακου σε ένα ασφαλές καταφύγιο, την ώρα που κορυφώνονταν οι διαμαρτυρίες, ήθελε να φωτογραφηθεί κρατώντας τη Βίβλο σε μια εκκλησία που δεν γλίτωσε από τα επεισόδια.

Η Επισκοπική Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη - η λεγόμενη Εκκλησία των Προέδρων από τότε που είχε παραστεί ο Τζέιμς Μάντισον - πήρε φωτιά στο πλαίσιο των βίαιων ταραχών την Κυριακή. Αφού οι βοηθοί του Τραμπ πέρασαν μεγάλο μέρος της ημέρας τη Δευτέρα εκφράζοντας οργή για το κάψιμο ενός τόπου λατρείας, ο Χόουπ Χικς, ένας σύμβουλος του προέδρου, τελικά ετοίμασε ένα σχέδιο μαζί με άλλα άτομα στον Λευκό Οίκο ώστε να καταφέρει ο πρόεδρος να περπατήσει μέχρι το κτίριο, σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει τα γεγονότα.

On the return to the White House after church visit pic.twitter.com/U2oONLO3AV